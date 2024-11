Huy động hàng trăm cảnh sát truy bắt hung thủ giết người

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân ban đầu. Nạn nhân là ông P.V.S (SN 1976, ngụ phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết). Khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay rất dã man; thời điểm gây án là vào giữa đêm, khu vực này không có người qua lại nên việc xác định đối tượng gây án gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an TP Phan Thiết cùng các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Trần Lưu Anh Bạch và hung khí gây án

...

Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ gồm lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Phan Thiết tham gia, chia làm 5 tổ. Trước tính chất phức tạp của vụ án, tổ trưởng 5 tổ công tác này do các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Phan Thiết đảm nhận, chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra, truy xét từng dấu vết dù là nhỏ nhất.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, phát động quần chúng tham gia cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Đến khoảng 13 giờ ngày 17/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm là Trần Lưu Anh Bạch (SN 1992, trú phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết).

Bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng gần 23 giờ 50 ngày 14/11, Bạch điều khiển xe máy từ nhà Bạch đến khu vực cầu Trần Hưng Đạo thuộc Khu phố 3, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) thì nhìn thấy anh P.V.S vẫy tay gọi nên Bạch quay lại. Lúc này, anh S rủ Bạch đi chơi. Bạch nhận ra anh S là người đồng tính, nhưng vẫn đồng ý đi chơi.

Bạch chở anh S chạy xuống bờ kè Lạc Đạo. Khi đến nơi Bạch dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Sau đó, Bạch điều khiển xe máy chạy về nhà. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Chiều 18/11, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng nỗi đau với gia đình của nạn nhân.

Tác giả: MINH VƯƠNG

Nguồn tin: congan.com.vn