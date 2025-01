Hàng trăm du khách đổ về Đền thờ quý phi Nguyễn Thị Bích Châu dịp cuối năm

Lịch sử ghi lại, Nguyễn Thị Bích Châu là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công, sinh ra ở Hải Hậu, Nam Định. Bà nổi tiếng là cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang nên được mọi người hết mực yêu mến. Đến năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông yêu thương và tuyển làm cung nhân gọi là ái phi Bích Châu, lấy hiệu là Phù Dung. Lúc nhà Trần suy vong, quý phi Bích Châu đã soạn thảo "Kê minh thập sách" với đường lối quân sự, chính trị, văn hóa thiết thực, trọng yếu, phù hợp với giai đoạn lúc bấy giờ. Đến năm 1377, bà hộ giá nhà vua đem quân đánh Chiêm Thành nhưng không may bị trúng độc và mất vào ngày 12 tháng 2.



Ba ngày sau, vua Trần Duệ Tông cũng băng hà vì lâm bệnh do thua trận và thương nhớ Quý phi. Khi vua Trần Phế Đế kế ngôi, ông đã ra lệnh cho quân lính đưa linh cữu của Quý phi Bích Châu về triều mai táng bằng đường thủy. Trên đường đi, lúc đến vùng biển Ô Tồn, Châu Hoan (tức Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay) thì gặp phải mưa to, gió lớn nên thuyền không đi được. Trước tình cảnh này, Vua đã xuống chiếu cho an táng thi hài bà và lập đền bà Nguyễn Thị Bích Châu ở cửa biển Kỳ Hoa (nay thuộc xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để thờ phụng, hương khói.