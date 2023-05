Hàng chục cảnh sát xuất hiện trước nhà trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" ở Thanh Hóa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ hôm nay 11-5, trên tuyến phố Lê Hoàn (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng: cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang ngăn đường, không cho các phương tiện và người dân qua lại.

Hàng chục cảnh sát xuất hiện trước nhà trùm giang hồ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") ở Thanh Hóa

Nhiều cảnh sát xuất hiện trước căn nhà số 173 phố Lê Hoàn. Đây là căn nhà của "trùm" giang hồ khét tiếng xứ Thanh Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn").

Theo quan sát, căn nhà hiện đang đóng cửa, lực lượng cảnh sát vẫn ở phía ngoài, chưa vào trong.

Cách đó không xa, tại số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân "anh chị" khác.

Do đây là những đối tượng hình sự cộm cán của Thanh Hóa nên đã gây sự chú ý của hàng trăm người dân.

Những hình ảnh lực lượng cảnh sát xuất hiện trước nhà 'trùm" giang hồ Tuấn "thần đèn":

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động