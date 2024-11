Cháy 200m2 xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất ở Hải Phòng

Khoảng 18 giờ chiều nay (31/10), Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) nhận tin về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất nội thất SK-ONE ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Trung tâm nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng lực lượng của đơn vị và Công an huyện An Dương, quận Hồng Bàng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Trong xưởng chứa nhiều đồ gỗ nội thất nên ngọn lửa lan nhanh và bùng cháy dữ dội.

Đám cháy có diện tích cháy khoảng 200 m2, là nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp. Khi các lực lượng và phương tiện có mặt tại hiện trường, đám cháy đang bùng phát mạnh, có nguy cơ cháy sang nhà dân gần đó.

Các lực lượng, phương tiện triển khai các đội hình chữa cháy, làm mát, ngăn cháy lan. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt; không cháy lan sang các khu vực lân cận. Sau đó các lực lượng Công an tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa.

Theo xác định ban đầu vụ cháy không thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Công an huyện An Dương đã tiếp nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy theo quy định.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV