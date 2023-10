Hà Tĩnh: Tại sao hàng loạt xe tải chở than phải nằm chờ bốc hàng?

Your browser does not support the video tag.

Video: Hàng loạt xe tải chở than đá chờ bốc hàng xuống tàu tại Cảng quốc tế Lào - Việt

Những ngày qua, trên tuyến Quốc lộ 12C đoạn gần Cảng quốc tế Lào - Việt, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng thường xuyên có hàng trăm xe đầu kéo cỡ lớn chở than đá nối đuôi nhau nằm “án binh, bất động” dọc đường. Phương tiện vận tải gần như bị ùn ứ, mắc kẹt vì than đá chưa thể bốc dỡ xuống tàu. Nhiều lái xe cũng tỏ ra mệt mỏi vì chưa biết đến khi nào nguồn hàng mới được giải phóng để lưu thông trở lại.

Các phương tiện xe đầu kéo chở than đá gần như "án binh, bất động" trên tuyến Quốc lộ 12C



“Xe tôi chở gần 40 tấn than đá từ Cửa khẩu La Lay tỉnh Quảng Trị về đến Cảng quốc tế Lào - Việt tỉnh Hà Tĩnh thì bị mắc kẹt hơn 3 ngày nay. Nguyên nhân do phải chờ tàu cập cảng muộn hơn so với dự kiến, khi đã có tàu cập cảng thì lại gặp mưa gió phải đóng hầm tàu không thể bốc hàng. Điều này sẽ gây khó khăn cho lái xe vì bị chậm chuyến trong những ngày tới”, lái xe Hoàng Minh Tuấn chia sẻ.

Hàng loạt xe đầu kéo cỡ lớn chở than đá dàn hàng nằm chờ dọc đường xuống Cảng quốc tế Lào - Việt, điều đó không chỉ gây khó khăn, trở ngại cho các lái xe vận tải đường dài mà còn ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông. Vì tuyến Quốc lộ 12C đoạn gần khu vực Cảng quốc tế Lào - Việt thường xuyên có rất nhiều xe chở gỗ dăm, xăng dầu và các phương tiện khác qua lại.

Các phương tiện vận tải chở than đá nằm chờ kéo dài hàng km trên Quốc lộ 12C vì bến bãi chật hẹp, mưa gió chưa thể bốc hàng xuống tàu

... Nhiều xe phải chờ 2-3 ngày mới có thể di chuyển vào trước Cảng quốc tế Lào - Việt

Không ít xe tài xế đóng cửa, tạm thời để lại xe và hàng trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường bụi bặm



“Mấy ngày nay xe chở than đá về Cảng quốc tế Lào- Việt nườm nượp, trong khi trời lại mưa to, gió lớn rất khó để bốc than đá xuống tàu. Hạ tầng bến bãi chật hẹp, không đủ chỗ đỗ xe nên rất nhiều phương tiện vận tải đành phải dừng đỗ trên Quốc lộ 12C. Sự việc diễn ra nhiều ngày, biết là không đảm bảo an toàn giao thông, môi trường bụi bặm, nhưng không còn cách nào khác”, lái xe Trần Anh Vũ cho biết.

Thời tiết không thuận lợi, mưa gió kéo dài, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt phải vận hành tối đa các cẩu hàng để bốc than đá xuống tàu giải tỏa ùn tắc



Liên quan đến việc có rất nhiều phương tiện xe đầu kéo bị mắc kẹt, ùn ứ dài ngày trên Quốc lộ 12C ở Khu kinh tế Vũng Áng, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ trước đến nay hàng hóa qua cảng đều được giải phóng nhanh gọn, đúng quy trình. Tuy nhiên, đợt này rất nhiều xe đầu kéo chở than đá chưa thể bốc hàng xuống hầm tàu. Đơn cử, lúc 2 giờ sáng ngày 16/10 tàu có tải trọng 20.000 tấn cập cảng "ăn" hàng, nhưng đến 8 giờ sáng phải đóng hầm tàu 3 lần vì mưa gió, sợ ẩm ướt than đá.

“Theo quy định hàng hóa về cảng phải được tập kết tại kho bãi, sau đó chúng tôi sẽ huy động lực lượng, phương tiện trung chuyển, bốc dỡ xuống tàu. Nhưng trong bối cảnh khó khăn về thời tiết, đơn vị đang phải chia sẻ với chủ hàng để lái xe vận chuyển thẳng than đá ra tàu. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vận hành tối đa 4 cẩu hàng để bốc than đá xuống tàu, sớm giải tỏa khó khăn cho các lái xe, phấn đấu không để phương tiện, hàng hóa bị ùn ứ”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn