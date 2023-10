Hà Tĩnh: 'Sức khoẻ' tài chính Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh diễn biến như thế nào?

Theo tài liệu của Đời sống và Pháp luật, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh không mấy khả quan, bởi theo Báo cáo tài chính giai đoạn từ 6 tháng cuối năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2018 thể hiện, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này biến động tăng, giảm thất thường.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp luôn ở mức cao, tỉ lệ tổng nợ phải trả vào nhiều thời điểm cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Chi phí quản lý doanh nghiệp luôn ở mức cao



Theo Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2011, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,710 tỷ đồng; dù lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 646,977 triệu đồng, tuy nhiên do chi phí quản lý doanh nghiệp cao đạt 705,855 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế - 58,877 triệu đồng (lỗ sau thuế 58,877 triệu đồng).

Năm 2012, ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,454 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán 5,098 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1,356 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ. Nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp chạm ngưỡng 1,344 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế đạt 11,993 triệu đồng.

Năm 2013 ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,964 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán là 5,989 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1,974 tỷ đồng. Kỳ này chi phí quản lý tiếp tục tăng cao 1,888 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thuần chỉ đạt 86,941 triệu đồng, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản lợi nhuận cuối cùng đạt 78,930 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2014, ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,094 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán 4,627 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 466,931 triệu đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 898 triệu đồng... dẫn đến lợi nhuận thuần - 431,733 triệu đồng, dù bù lại một khoản thu nhập khác 117 triệu đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn - 314,733 triệu đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 ghi nhận loại nhuận sau thuế - 1,758 tỷ đồng



Sau cổ phần hoá, tại ngày 31/12/2015, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng cao đột biến đạt 18,907 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2,678 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên 2,583 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194,633 triệu đồng.

...

Tại ngày 31/12/2016, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm không đáng kể đạt 18,086 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 2,457 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tăng đạt 2,675 tỷ đồng, cộng với chi phí khác 370,718 triệu đồng, dẫn đến tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - 600,270 triệu đồng; Nợ phải trả 5,172 tỷ đồng chiếm 60% vốn chủ sở hữu ở mức 8,555 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2017, ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9,098 tỷ đồng, giảm 100% so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần - 1,734 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức cao 2,003 tỷ đồng... dẫn đến tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - 1,758 tỷ đồng, tăng gần 300% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nợ phải trả là 14,724 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu 6,740 tỷ đồng.

Ghi nhận tại ngày 31/6/2018, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6,230 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 1,359 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục - 77,761 triệu đồng. Đáng chú ý, tổng nợ phải trả 13,128 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với vốn chủ sở hữu 6,661 tỷ đồng.

Như đã đề cập ở bài viết trước, thời điểm 30/6/2020, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh có vốn điều lệ 8.900.884.897 đồng (mệnh giá 10.000 đồng/CP), trong đó vốn Nhà nước là 36%, tương ứng 320.432 cổ phần, giá trị phần vốn Nhà nước nắm giữ 3.204.318.563 đồng. Giá trị thực tế vốn Nhà nước 2.935.797.984 đồng (giá trị 01 cổ phần 9.162 đồng/cổ phần). Hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này theo chủ trương của Chính phủ trong năm 2023.

Một trong số các dự án Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh trúng thầu thi công tại thị xã Hồng Lĩnh



Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh (MST 3001454749) thành lập từ 22/4/2011, đăng ký trụ sở tại TDP 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Trần Thanh Hoàn (SN 1966) là Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

Như đã đề cập trước đó, ngoài lĩnh vực thu gom, xử lý rác, chăm sóc cây xanh, khơi thông cống rãnh... dưới sự chỉ đạo của ông Trần Thanh Hoàn, Công ty CP môi trường đô thị Hồng Lĩnh được biết đến là chỉ trúng thầu duy nhất với một bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh, với tổng trị giá trúng thầu đạt 101,393 tỷ đồng. Tất cả các dự án đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư.

Ở diễn biến khác, ngày 15/9/2023 vừa qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh có tờ trình số 115/TTr-UBND gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh, về việc đề nghị tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Trong đó, Công ty CP môi trường đô thị Hồng Lĩnh và ông Trần Thanh Hoàn lần lượt được đề nghị tôn vinh và tặng giấy chứng nhận doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu vì đã có thành tích trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

