Hà Tĩnh: Người dân tự ý cắt rừng làm nghĩa trang, chính quyền có buông lỏng quản lý?

Lăng mộ này được xây dựng cách đây vài năm, với diện tích khoảng hơn 100 mét vuông,… vậy nhưng giờ đây đã được mở rộng lên đến hàng nghìn mét vuông, rộng mênh mông như thế này…. Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ của khu mộ này là người dân xã Hà Linh đang sinh sống tại Hà Nội về quê san gạt đất rừng, xây dựng một tiểu nghĩa trang cho riêng gia đình, dòng họ… Ngay cạnh đó, một người dân địa phương cũng phá rừng cây keo, san đồi để xây dựng cho gia đình mình một nghĩa trang tương tự.

Cũng vạt đồi này, khoảng 1000 m2 đất trồng cây keo mới đây đã bị chặt hạ, phóng hỏa đốt với mục đích lấy mặt bằng để làm nghĩa trang cho gia đình và lợi dụng bán cho ai có nhu cầu để kiếm lời. Điều đáng nói khu rừng bị cháy đen thui này cách trụ sở xã Hà Linh không xa, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Người đứng đầu chính quyền địa phương khẳng định là vậy, còn người dân nơi đây thì cho biết ngược lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ xã Hà Linh, tại các xã Hương Long, Gia Phố và một số địa phương khác của huyện Hương Khê tình trạng cắt đất rừng sản xuất để làm nghĩa trang cũng diễn ra từ lâu và công khai. Mạnh ai nấy làm, nhà nhiều tiền thì xây lăng to, bao quanh bằng tường xi măng chắc chắn, nhà ít tiền cũng san gạt vài chục mét vuông, rào bằng phên dậu nhận phần. Có khu nằm lọt thỏm trong rừng cây keo, rộng vài trăm mét vuông mới chỉ có vài ba ngôi mộ, cũng có khu xây mộ sẵn chờ người chôn cất. Dù biết khá rõ nhưng chính quyền địa phương không hề xử lý. Chính sự chậm trễ trong việc triển khai mở rộng nghĩa trang theo quy hoạch của địa phương cũng đã dẫn tới áp lực cát táng gia tăng.

Việc người dân ở một số xã của huyện Hương Khê tự ý cắt đất rừng và rao bán đất trồng cây lâm nghiệp làm nghĩa trang khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trái với qui định của pháp luật. Tình trạng này nếu còn buông lỏng quản lý, không chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời thì sẽ làm phát sinh rất nhiều hệ lụy.

