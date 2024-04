Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng trộm xe máy mang đi bán lấy tiền tiêu xài

Chiều 12/4, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Hải (31 tuổi, trú tại thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an lấy lời khai Bùi Văn Hải. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Công an xã Thiên Lộc nhận được đơn trình báo của chị Võ Thị H. (42 tuổi, trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc) về việc khoảng 12h30 ngày 26/3, chị bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter (trị giá khoảng 5 triệu đồng) để bên lề đường.

...

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Can Lộc nhanh chóng điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và xác định Bùi Văn Hải chính là người thực hiện vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, chiều 26/3, khi đi qua cánh đồng thuộc thôn Thiên Hương thấy chiếc xe máy để bên lề đường không rút chìa khóa và không có người trông coi nên đã lấy trộm để mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

