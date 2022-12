Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lợi dụng "tố cáo" để tống tiền cán bộ xã

Pháp luật

Chiều 30/11, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hữu (70 tuổi, ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.