Hà Tĩnh: Hủy nổ an toàn quả bom nặng hàng trăm kg

Quả bom được phát hiện, trục vớt tại dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn gần cầu Chợ Vực thuộc địa bàn thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên

Theo đó, quả bom (trọng lượng khoảng 250-300kg, dài khoảng 1,5m, rộng gần 50cm) được phát hiện, trục vớt tại dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn gần cầu Chợ Vực thuộc địa bàn thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Your browser does not support the video tag.

...

Video: Hủy nổ thành công quả bom nặng hàng trăm kg sót lại sau chiến tranh

Sau khi tiến hành trục vớt, phong tỏa hiện trường, cấm người và phương tiện đến gần, ngày 9/10 các lực lượng chức năng đã tiến hành di chuyển quả bom đến thao trường bắn ở địa bàn huyện Thạch Hà để hủy nổ. Qủa bom được đặt xuống hố sâu hơn 10m, thuốc nổ ốp vào thân quả bom kết hợp sử dụng bao cát, đất che kín hố chứa bom, làm giảm sức công phá trong quá trình kích nổ...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ, các cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đã kích nổ thành công quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện kỹ thuật.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn