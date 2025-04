Hà Tĩnh hiện có những dự án điện mặt trời nào hoạt động?

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn. Liên quan nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã có Văn bản số 2122 /UBND-KT2 - 10/04/2025, về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, gửi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2025.