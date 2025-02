Hà Tĩnh: Du khách thập phương đến đền Củi thưởng thức hát hầu đồng

Du khách dâng hương, chiêm bái tại đền Củi. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)



Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, hàng ngàn lượt khách thập phương đến đền Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để dâng hương, chiêm bái, vãn cảnh và thưởng thức nét văn hóa đặc trưng.

Từ trước và sau Tết Nguyên đán, đền Củi luôn tấp nập du khách và người dân từ khắp nơi đến tưởng nhớ Đức thánh Hoàng Mười - người có công đánh giặc Minh phương Bắc, bảo vệ bờ cõi và cửa ải đất nước vào triều Lê.

Đền Củi với lịch sử hơn 500 năm là địa chỉ văn hóa tâm linh nổi tiếng, còn được gọi là Thánh Mẫu Linh Từ - nơi tôn vinh vị danh tướng Hoàng Mười.

Chị Lê Thị Huệ (đến từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ năm nay, Ban Quản lý đền Củi đã làm tốt công tác đón tiếp khách, không có hiện tượng chèo kéo; an ninh trật tự được đảm bảo. Năm nay, mọi người may mắn được chứng kiến lễ hầu đồng - một nét văn hóa đặc sắc ở đền.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, huyện Nghi Xuân đã có kế hoạch bảo tồn những di sản mang đậm bản sắc văn hóa của đền Củi, đồng thời khôi phục và nâng cấp bến đò, hình thành bến thuyền du lịch; tổ chức các ngày lễ hội trang trọng vào dịp đầu năm và cuối năm. Chính quyền các cấp tích cực bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đậm đà bản sắc dân tộc của người dân Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Công Đức, Phó trưởng Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân, cho biết lễ hầu đồng là nét văn hóa tâm linh đặc sắc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Để quản lý tốt hoạt động này, đơn vị đã tổ chức gặp gỡ và trao đổi với các cô đồng, cậu đồng trước khi đăng ký làm lễ, đảm bảo trong quá trình hầu đồng sẽ không xảy ra hoạt động mê tín dị đoan.

Đến với đền Củi, người dân không chỉ dâng hương tri ân, tưởng nhớ Đức quan Hoàng Mười mà còn được thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống, cầu mong bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Du khách mua ngựa giấy làm lễ tại đền Củi. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)



Hằng năm, tại đền Củi diễn ra 3 lễ hội lớn nhằm tôn vinh, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời quảng bá văn hóa, hình ảnh quê hương đến du khách trong và ngoài nước.

Đền Củi được xây dựng vào thời Hậu Lê, có cấu trúc theo kiểu chữ tam, tọa lạc tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân và được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1993. Đến nơi đây, du khách tìm thấy sự bình yên lắng đọng trong tâm hồn, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân, thưởng thức nét văn hóa độc đáo của dân tộc./.

Tác giả: Tường Vũ

Nguồn tin: vietnamplus.vn