Hà Tĩnh: Đông đảo người dân đến đền Củi chiêm bái đầu năm

Sáng 30/1 (Mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), ông Sơn, bà Huyền ở Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An cùng hai cháu đi lễ tại đền Chợ Củi. Đầu năm nào Ông Sơn cũng đến đền Củi cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. "Năm nay đến đây, tôi rất ấn tượng với hệ thống xe điện miễn phí. Xe điện chạy êm, thoáng, quá trình ngồi xe điện có thể ngắm cảnh dọc bờ sông Lam rất là thú vị", ông Sơn bày tỏ.