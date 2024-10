Hà Tĩnh: Bắt thanh niên lừa hàng trăm người bằng chiêu trò bán vé xe qua mạng

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 5/10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Triệu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174, Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 30/9/2024, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Triệu (SN 2000), trú tại thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Đức Triệu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân trí

Quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn đăng tải các bài viết từ các hội nhóm xe giường nằm trên mạng xã hội Facebook về nội dung nhận đặt cọc tiền vé xe của các nhà xe, sau đó Triệu rao bán nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đặt cọc vé xe của bị hại.

Báo Dân trí thông tin, sau khi khách đặt cọc, Triệu dùng thủ đoạn thông báo sai cú pháp nội dung để lừa họ chuyển thêm tiền hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền để lấy lại tiền. Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến tháng 9, Nguyễn Đức Triệu lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đề nghị công dân nào bị chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trên liên hệ đến Đội CSĐTTP về HSKTMT Công an huyện Cẩm Xuyên qua đồng chí Phạm Bá Hiếu - Điều tra viên, số điện thoại: 0987006546 hoặc qua trực ban Công an huyện Cẩm Xuyên 02393861259 để được hướng dẫn.

