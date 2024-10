Hà Lan thoát thua Hungary ngoạn mục dù Van Dijk bị thẻ đỏ

Được đánh giá cao chủ nhà Bosnia & Herzegovina, tuyển Đức sớm giành quyền kiểm soát thế trận và có bàn mở tỉ số ở phút 30 do công của Denis Undav sau pha kiến tạo của Florian Wirtz. Chân sút gốc Thổ Nhĩ Kỳ sau đó 6 phút hoàn tất cú đúp bàn thắng trong trận và suýt có cho riêng mình bàn thứ ba ở phút 58 nếu VAR không phủ quyết pha lập công này do lỗi việt vị. Undav ghi hai bàn trong 6 phút cho tuyển Đức Chủ nhà Bosnia có được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 70 do công của Edin Dzeko. Thắng trận 2-1, tuyển Đức tiếp tục dẫn đầu bảng 3 League A với 7 điểm sau 3 trận.