Góp vốn kinh doanh đa cấp, 156 người bị lừa đảo hơn 30 tỷ đồng

Quá trình điều xác định, trước đó năm 2008, Dũng thành lập Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, có địa chỉ tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay của nhiều người với số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty của Dũng phát triển dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; sử dụng ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình trên để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm… Trên thực tế đây là dự án do đối tượng tự nghĩ ra. Để phát triển dự án, Dũng nói với nhà đầu tư cần huy động vốn lớn, mỗi người tham gia góp vốn đầu tư sẽ được nhận 5%/giá trị LCD/tháng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.



Cụ thể, nếu nhà đầu tư góp vốn 38 triệu đồng tương đương với giá trị của 1 màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG, hàng tháng sẽ được công ty trả lợi nhuận 5%, tương đương 1,9 triệu đồng, được trả liên tục trong 24 tháng và sẽ được trả lại tiền đầu tư gốc ban đầu.

Để thu hút được nhiều người tham gia, Dũng đã tổ chức nhiều hội thảo, lớp học ngay tại trụ sở Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, lôi kéo nhiều người dân; đồng thời thông qua mạng lưới những người đã tham gia trước đó để tuyên truyền cho người dân về nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn như nêu trên. Dũng trả công cho mỗi người môi giới được 1 người mới đến công ty của Dũng góp vốn từ 5% đến 12% số tiền góp vốn của người đó. Do lợi nhuận hấp dẫn nên chỉ trong 1 thời gian rất ngắn đã có rất nhiều người tham gia nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Dũng và bị Dũng chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 23/4/2022, Dũng đã huy động được 400 cá nhân, ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án nền kinh tế chia sẻ GNG Media với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn do Dũng là Tổng Giám đốc để tham gia góp vốn số tiền hơn 78 tỷ đồng.

...

Sau khi nhận được số tiền trên, Dũng không sử dụng tiền do người bị hại góp vốn để phát trên sản xuất kinh doanh quảng cáo như hứa hẹn với người bị hại mà sử dụng để trả nợ, trả lợi nhuận cho chính nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Cụ thể, Dũng đã trả nợ cho anh Trịnh Quốc Thành (phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) hơn 13,6 tỷ đồng; trả cho anh Lê Văn Thạo (huyện Yên Mô, Ninh Bình) 4 tỷ đồng; trả cho anh Nguyễn Quốc Phú ở TP Hồ Chí Minh 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dũng còn dùng số tiền chiếm đoạt được trả tiền hoa hồng cho người môi giới và cho những người đã tham gia góp vốn đầu tư với Dũng khoảng 10 tỷ đồng; sử dụng 6,2 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư; trả lương cho nhân viên, thuê nhà, thuê xe…khoảng 4 tỷ đồng; Số tiền còn lại Dũng chi phí thực hiện của dự án sân gold Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; góp vốn liên danh với Công ty TNHH Sơn Long Hà Giang thực hiện dự án khai thác than tại mỏ than Cọc Sáu - tỉnh Quảng Ninh và các chi phí cá nhân khác nhưng không có tài liệu nào chứng minh. Đến nay, Dũng không còn khả năng thanh toán, không thực hiện được cam kết trả tiền lợi nhuận và tiền gốc với những người đã tham gia góp vốn cho Dũng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ tang vật là một số màn hình của Dũng. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai 231 màn hình cơ quan điều tra thu giữ do Trung Quốc sản xuất, Dũng mua tại Việt Nam của một người trên qua mạng internet không rõ họ tên địa chỉ. Dũng sử dụng các màn hình này lấy thương hiệu là GNG, để triển khai lắp đặt màn hình tại các địa điểm công cộng, trung tâm thương mại và cho thuê chạy quảng cáo thu tiền.

Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 156 người bị hại trình báo, tố giác bị Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có đủ căn cứ kết luận: Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 23/4/2022, bị can Dũng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần huy động vốn để thực hiện dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media. Dũng đã huy động được 400 người ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn do Dũng là Tổng giám đốc để tham gia góp vốn hơn 78 tỷ đồng Toàn bộ số tiền trên đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dũng và bị Dũng chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân hết. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng đã rõ, đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 098.286.3333 để làm việc.

Tác giả: X.Mai



Nguồn tin: cand.com.vn