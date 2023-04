Giấu 23 bánh heroin trong hang đá, khe núi

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phá chuyên án 922C, bắt giữ 6 nghi phạm, thu giữ 24 bánh heroin tại địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng Hoàng Văn Bưu (trái) và La Văn Chung (phải). Ảnh: TTTXVN



Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23-4, tại Quốc lộ 4A (thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hạ Lang và Công an xã Thắng Lợi bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Bưu (sinh năm 1982, trú tại xóm Bản Xà) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Bưu khai đang giấu 9 bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm Bản Xà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã tiếp tục phát hiện và thu giữ số lượng heroin này.

Thu giữ 9 bánh heroin giấu trong hang đá. Ảnh: TTXVN

...



Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng cùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm La Văn Chung (sinh năm 1982), Hoàng Thị Quỳnh (sinh năm 1986) cùng trú tại xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang; Đào Văn Hồng (sinh năm 1989, trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Thào A Ké (sinh năm 1999), Đào Văn Đức (sinh năm 2004) cùng trú tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Trong đó, La Văn Chung được xác định là đối tượng cộm cán về ma túy, có tiền án về tội cố ý gây thương tích, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại địa phương.

Sau khi bắt giữ, đấu tranh khai thác nhanh các đối tượng, lực lượng trinh sát đã tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 14 bánh heroin được giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin với tổng trọng lượng 8.426,6 gr, một khẩu súng kíp, một cân tiểu ly cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động