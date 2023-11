Giám đốc công ty con gián tiếp của Cen Land bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, tính hết kỳ thuế tháng 10/2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm doanh nghiệp có số tiền thuế nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cục này cũng đã và đang áp dụng nhiều biện pháp như ra thông báo nộp thuế, gọi điện thoại... hay cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn, trích tiền từ tài khoản. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa chấp hành.

Thời gian gần đây Cục Thuế Nghệ An đã liên tiếp ra thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về tạm hoãn xuất cảnh đối với một số giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vì vậy, Cục Thuế Nghệ An đã phải áp dụng biện pháp gửi thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là các cá nhân là người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong loạt giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh đó, có giám đốc/người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cen Nghệ An - đây là công ty con của Công ty TNHH Quản lý Đối tác Liên kết Cen (tên viết tắt Cen BSM). Và Cen BSM được biết đến là công ty con của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) - Niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán CRE.

Theo đó, ngày 25/10 vừa qua, ông Lê Quốc Dũng - Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An - đã ký thông báo số 3674/TB-CT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Quốc Hưng sinh năm 1988 - thường trú tại Số 22/670/32 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do ông Nguyễn Quốc Hưng là Giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cen Nghệ An (MST 2902070496 - địa chỉ Số 139 Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thông báo này nêu rõ, thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Quốc Hưng được xác định bắt đầu từ ngày 25/10/2023 cho đến khi người nộp thuế (Công ty Cổ phần Cen Nghệ An) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Nghệ An cũng cho biết, trước đó, nhằm thu hồi số tiền thuế nợ, Cục này đã ban hành Quyết định số 2460/QĐ-CT ngày 29/6/2023 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp Ngừng sử dụng hoá đơn; và đến ngày 29/9 vừa qua tiếp tục ký quyết định số 3556/QĐ-CT về việc áp dụng biện pháp Trích tiền từ tài khoản... nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Đáng chú ý, nội dung trong quyết định số 2460/QĐ-CT cho thấy, Cen Nghệ An có số tiền thuế nợ chỉ vỏn vẹn 49.707.746 đồng (thông báo 9644/TB-CTNAN ngày 12/6). Đây là số tiền thuế nợ không hề lớn, nhưng doanh nghiệp này vẫn không chấp hành, buộc Cục Thuế Nghệ An phải ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn.

Dù số tiền thuế nợ không lớn nhưng Công ty Cổ phần Cen Nghệ An vẫn không chấp hành...

...

Theo tài liệu của Reatimes, Công ty Cổ phần Cen Nghệ An (MST 2902070496) thành lập ngày 21/10/2020, đăng ký địa chỉ trụ sở lần đầu tại Tầng 11 Tháp A, Tòa nhà dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, thời điểm đó, ông Nguyễn Viết Chung (SN 1984 - trú Nghệ An) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Thời điểm đó, vốn điều lệ của Cen Nghệ An ở mức 1 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm có 1 pháp nhân và 3 thế nhân, trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Quản lý thương hiệu Cen (Cen BM) nắm quyền chi phối tuyệt đối với tỉ lệ 80% cổ phần (800 triệu đồng), 2 cổ đông người Nghệ An là bà Ngô Thị Hồng Minh (5% CP) và ông Nguyễn Viết Chung (10% CP); và ông Phạm Đức Hùng (SN 1986) nắm giữ 5% cổ phần.

Sau này, vị trí Giám đốc của Cen Nghệ An được chuyển từ ông Nguyễn Viết Chung sang ông Nguyễn Huy Thái (SN 1982 - quê Phú Thọ) thường trú Hà Nội. Đến ngày 24/8/2022, công ty này thêm một lần nữa được thay đổi vị trí lãnh đạo và ông Nguyễn Quốc Hưng (SN 1988) thay thế ông Thái giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Cen Nghệ An đến ngày nay.

Về Công ty TNHH Đầu tư Quản lý thương hiệu Cen (tên viết tắt Cen BM - là cổ đông chính của Cen Nghệ An), doanh nghiệp thành lập ngày 17/8/2020, có địa chỉ trụ sở tại Tầng 2, số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đăng ký lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Lúc đó, vốn điều lệ của Cen BM ở mức 20 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ góp 100% vốn), Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Cen BM là ông Chu Hữu Chiến (SN 1971 - thường trú Hà Nội). Đến ngày 19/3/2021, ông Chu Hữu Chiến chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho bà Nguyễn Quỳnh Mai (SN 1976). Giai đoạn bà Mai đương nhiệm Cen BM đã đổi tên thành Công ty TNHH Quản lý Đối tác Liên kết Cen (tên viết tắt Cen BSM) vào ngày 13/9/2021.

Đến ngày 12/8/2022, ông Chu Hữu Chiến quay trở lại nắm giữ ghế Tổng Giám đốc từ tay bà Mai. Ngoài Cen BSM, ông Chu Hữu Chiến được biết đến là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (tên viết tắt là Cen Land), đồng thời là người đại diện của Công ty TNHH Cen Prime; Cen Đà Nẵng - VPĐD Cen Land tại Đà Nẵng và Cen Hạ Long - VPĐD Cen Land...

Đáng chú ý, trong số cổ đông góp vốn sáng lập Công ty Cổ phần Cen Nghệ An, ngoài pháp nhân Cen BSM (được xác định là công ty con của Cen Land do ông Chu Hữu Chiến làm Tổng Giám đốc) còn có cổ đông cá nhân là ông Phạm Đức Hùng nắm giữ 5% vốn. Được biết, ông Phạm Đức Hùng vừa nhận ghế Tổng Giám đốc của Cen Land từ ông Chu Hữu Chiến vào ngày 10/10/2023.

Có thể thấy, cổ đông chính là pháp nhân góp vốn sáng lập Cen Nghệ An là công ty con của Cen Land, các cá nhân liên quan đến hệ sinh thái này đều đã và đang là thành viên quản trị cấp cao tại doanh nghiệp mẹ - Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, một "ông lớn" có uy tín trong lĩnh vực BĐS tại Việt Nam hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CRE.

Dù vậy, việc để tình trạng công ty con và công ty con liên kết là Công ty Cổ phần Cen Nghệ An "chây ì nộp thuế" cho dù số tiền thuế nợ không hề lớn, dẫn đến việc Cục Thuế Nghệ An buộc phải ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật. Đặt vấn đề, Cen BSM và Cen Land đang có toan tính gì trước "sinh mệnh" của Cen Nghệ An trong tương lai? Và hệ sinh thái Cen Land đang làm ăn ra sao?

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: reatimes.vn