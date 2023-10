Nợ thuế, hai lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Tĩnh bị tạm hoãn xuất cảnh

Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp là người nước ngoài đang làm việc tại Hà Tĩnh.



Theo đó, Cục Thuế Hà Tĩnh vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Song In Soo, Quốc tịch Hàn Quốc. Ông Song In Soo là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanviha, có địa chỉ tại Tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Ông Song In Soo là người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sanviha, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/09/2009, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh: Từ ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến ngày 05 tháng 10 năm 2025.

...

Tương tự, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Yang, Ming Chieh, Quốc tịch Trung Quốc. Ông Yang, Ming Chieh là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chiêu Hạo, có địa chỉ tại Lô C, Khu Công nghiệp Vũng Áng I, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Ông Yang, Ming Chieh là người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiêu Hạo, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2013, là doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh: Từ ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến ngày 05 tháng 10 năm 2025.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn