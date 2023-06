Bắt người phụ nữ tuyên bố vỡ hụi để "bùng" 10 tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Minh bị bắt để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xuất phát từ việc chơi hụi dẫn tới "vỡ hụi" khiến cả trăm hộ dân trên địa bàn xã Điền Lư không lấy được số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Minh để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiểm đoạt tài sản"



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021 đến 6-2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư tham gia.

Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền lãi đầy đủ cho những người chơi.

Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi bị thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Đến ngày 28-6-2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỉ đồng).

Vụ việc gây rúng động xã Điền Lư, khiến người dân lo lắng mất tiền đã kéo nhau lên trụ sở các cơ quan chính quyền trên địa bàn huyện và tỉnh khiếu kiện, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Chỉ sau một thời gian điều tra, công an đã có đủ căn cứ bắt giữa Minh để điều tra về tội danh kể trên.

Hụi (họ) là một hình thức góp vốn, tích lũy vốn để hỗ trợ nhau, được hình thành từ lâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không cấm việc người dân tham gia chơi hụi, họ (một hình thức góp vốn có lãi). Tuy nhiên, thời gian gần đây việc chơi hụi, họ xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.



