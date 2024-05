Gặp nữ giáo viên tiếp thêm niềm đam mê môn Ngữ Văn cho học trò

Những ngày cuối năm học 2023 – 2024, chúng tôi có dịp ghé thăm trường THPT Cao Thắng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), được nghe các đồng nghiệp, các em học sinh kể rất nhiều về một cô giáo dạy Văn của nhà trường. Nữ giáo viên luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong công tác dạy chữ, trồng người.

Đó là cô giáo Phan Thị Minh Nguyệt (SN 1988), sinh ra và lớn lên tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn trong một gia đình thuần nông, có 3 anh chị em. Với ước mơ làm cô giáo dạy Văn từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cô đã chọn thi vào ngành Sư phạm Văn, trường Đại học Sư phạm Huế.

Ngoài những giờ lên lớp cô Nguyệt luôn tranh thủ hướng dẫn thêm cho các em học sinh.

Năm 2010, cô Minh Nguyệt tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi. Sau đó cô được được phân công về giảng dạy tại trường THPT Cao Thắng từ đó đến nay.

Với đức tính giản dị, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ chan hòa, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, cô Nguyệt luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học, mang đến cho học trò những kiến thức bổ ích.

Với bản lĩnh, niềm đam mê, cô luôn được nhà trường, chi bộ, tổ chuyên môn tin tưởng gửi gắm tham gia thi cũng như hướng dẫn học sinh nhiều cuộc thi quan trọng và cuộc thi nào cũng có học sinh đạt giải.

Trong những giờ lên lớp, cô Nguyệt luôn gần gũi, ân cần, là người truyền lửa đến học sinh, giúp các em có hứng thú và say mê học tập. Những ngày hướng dẫn học sinh làm bài dự thi, cô trò cặm cụi không kể ngày đêm. Nhất là những đợt cao điểm ôn thi học sinh giỏi, tranh thủ mọi thời điểm, hễ cứ trống giờ là cô Nguyệt lại gọi học sinh đến trường để ôn luyện thêm kiến thức. Sau những giờ học, học sinh hiểu bài, say mê khám phá, say mê tự học.

Thầy giáo Lê Duy Đông, giáo viên cùng tổ chuyên môn với cô Nguyệt cho biết, cô Nguyệt vừa là đồng nghiệp vừa là người em ít tuổi nhất trong tổ Văn. Em là một cô giáo đầy nhiệt huyết, tự tin và mạnh mẽ, luôn cháy hết mình cùng những bài giảng. Nguyệt luôn lan tỏa năng lượng tích cực tới bao thế hệ học trò, đồng nghiệp và phụ huynh.

Khi được hỏi về cô Nguyệt, em Nguyễn Thị Hà Linh, học sinh lớp 10A2 chia sẻ: "Em còn nhớ những ngày đầu năm lớp 10, cô Nguyệt đã giúp em thay đổi cách nhìn nhận của em về môn Văn. Đó không còn là một môn học thuộc mà là người bạn, là nơi để chúng em bày tỏ bản thân. Em ngưỡng mộ cô bởi sự tận tụy, tận tâm hết mực trong việc dạy học và truyền tải những kiến thức về cuộc sống. Còn nhớ khoảng thời gian học đội tuyển hay bất kỳ lúc nào, nếu có khó khăn gì, cô đều sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em hết lòng, đem lại những lời khuyên quý báu".

... Các thế hệ học trò luôn được cô Nguyệt truyền cảm hứng mỗi khi đến giờ học môn Văn.

“Cô Nguyệt đối với em không chỉ là một người cô mà còn là một người bạn thân thiết. Ngoài việc cô giảng bài dễ hiểu và lôi cuốn thì cô là người vô cùng tâm lý và gần gũi với học sinh. Em thật sự cảm ơn cô khi trở thành một mảnh ghép đáng nhớ trong những năm tháng tuổi học trò”, em Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 10A3 cho biết.

Được biết, cô giáo Phan Thị Minh Nguyệt đã có sự cống hiến cho bề dày thành tích của nhà trường nhất là trong công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG và hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi. Đội tuyển HSG văn do cô Nguyệt trực tiếp bồi dưỡng qua các năm đạt 19 em.

Chỉ tính riêng năm học 2023 – 2024, thành tích từ các đội tham dự các cuộc thi do cô Nguyệt trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn đều đạt kết quả xuất sắc: Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba (trong tổng số 4 giải của trường THPT Cao Thắng và 6 giải của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh), trong đó có 2 bài thi nằm trong top 30 bài thi xuất sắc toàn quốc được tham dự nhận giải tại TP Đà Nẵng vào ngày 8/3/2024, đội tuyển HSG môn Ngữ văn khối 10 đạt 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích….

Thầy giáo Hồ Tiến Dương, Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng cho biết, cô Phan Thị Minh Nguyệt có cuộc sống riêng tương đối vất vả, điều kiện đi dạy xa nhà trường nhưng trong công việc, cô luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Tôi về trường THPT Cao Thắng nhận công tác gần 1 năm nay, tuy thời gian chưa dài nhưng bản thân tôi đánh giá cao và dành sự khâm phục với cô Nguyệt. Đó là một phụ nữ, một nhà giáo tận tâm, tận tụy với nghề”, thầy Dương nói.

Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, trong gia đình, cô giáo Nguyệt cũng là người vợ, người mẹ đảm đang, luôn chăm sóc các thành viên bằng tất cả tình thương yêu, bởi theo cô, đó là bổn phận, là trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ.

“Chính gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cô Nguyệt chia sẻ.

Cô giáo Phan Thị Minh Nguyệt đã góp phần xây dựng nên trường THPT Cao Thắng ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp trồng người của ngành Giáo dục Hà Tĩnh. Ngọn lửa nghề luôn cháy ở nữ giáo viên ấy đã tiếp thêm tình yêu Văn cho bao thế hệ học trò được cô dìu dắt, để học sinh luôn giữ niềm tự hào học khi được theo học dưới mái trường mang tên người anh hùng Cao Thắng.

