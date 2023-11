Dự án Đường dây và TBA 110Kv ở Hà Tĩnh: Thi công rầm rộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Thi công dự án trước, làm thủ tục pháp lý sau

Dự án Đường dây và TBA 110Kv ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 27/CTLT-BDAXD ngày 05/01/2023 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”.

Dự án dự án Đường dây và TBA 110Kv ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mặc dù chưa đền bù GPMB xong, chưa có quyến định chuyển đổi đất rừng... nhưng nhà thầu đã bất chấp quy định triển khai xây dựng rầm rộ suốt nhiều tháng qua.



Dự án là công trình năng lượng cấp II, nhóm B do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại với quy mô: Xây dựng đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39 chiều dài 11.919 km, xây dựng mới TBA 110/35/22kV có quy mô 02MBA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 25MVA, xây dựng nhà điều khiển, lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC,… theo tiêu chí TBA không người trực, xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

Loạt diện tích đất rừng sản xuất được nhà thầu chặt hạ, vận chuyển đất đá ra khỏi công trình...



Khi dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn TBA 110kV đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải của huyện Lộc Hà trong giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng điện năng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp, tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực, đảm bảo công suất nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất lưới điện trung thế và nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho các phụ tải khu vực huyện Lộc Hà.

Đầu tháng 4/2022, dự án được Ban quản lý dự án Xây dựng dự án điện miền Bắc - Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, 10 gói thầu thuộc dự án được đồng loạt công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đóng thầu sau đó.

Theo kết quả đóng/mở thầu cho thấy, các gói thầu dự án Đường dây và TBA 110Kv sau khi có thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thì hầu hết các gói thầu chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trở thành nhà thầu thi công.

Hệ thống trạm biến áp 110Kv tại xã Thạch Mỹ được nhà thầu thi công nhiều tháng qua mặc dù chưa đủ thủ tục pháp lý...



Cụ thể, tại gói thầu Xây lắp TBA 110kV dự án Đường dây và TBA 110Kv này có giá dự toán 12,3 tỷ đồng chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Sông Mã (trụ sở đóng tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) và trở thành nhà thầu thi công; gói thầu Xây lắp đường dây 110kV có giá dự toán hơn 60,6 tỷ đồng cũng duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và thuộc về Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 và Tổng Công ty Cổ phần Điện công Nghiệp Hà Nội trúng thầu thi công.

... Hiện trường hố sâu dự án khiến thai phụ "sập bẩy", tử vong.



Quá trình lựa chọn nhà thầu là vậy. Tuy nhiên, điều đang khiến dư luận đặt câu hỏi là dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi thi công?.

Nhà thầu đã thi công các hạng mục xây dựng TBA 110kV và Đường dây TBA 110Kv liệu đã được các cấp ngành bàn giao mặt bằng và dự án đã quyết định cho phép chuyển đổi đất rừng sản xuất để thực hiện dự án?. Bởi vì đến nay, hàng loạt diện tích đất rừng, đất sản xuất của người dân bị đào bới, đốn hạ, xây dựng công trình mà người dân chưa nhận được đầy đủ thông tin công khai.

Những bức xúc về công trình càng lớn lên khi mới đây, một người dân bị tử vong tại công trình dự án.

Thai phụ tử vong tại hố công trình dự án

Theo xác nhận thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vào sáng 11/11/2023 vừa qua, chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1988, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) cùng một số người dân địa phương đi bắt ốc, mưu sinh trên khu vực cánh đồng Bịp (thuộc địa bàn thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà). Tuy nhiên, đến khoảng hơn 12h cùng ngày, do không thấy chị N. trở về nên người nhà và người dân địa phương đi tìm kiếm. Khi đến gần khu vực một hố nước sâu do Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO4 (nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu Xây lắp đường dây 110Kv đi qua 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh – PV) đào lên giữa cánh đồng Bịp để thi công phần móng cột điện thì bàng hoàng phát hiện chị N. đã tử vong từ trước.



Nhận được tin báo, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, hố nước sâu nơi nạn nhân tử vong được đào cách đây hơn 2 tháng, hiện đã dừng thi công do chưa đền bù tiền đất ruộng cho người dân.

Những người dân nơi đây cũng bức xúc cho biết, đơn vị thi công đào hố to và sâu nhưng không cắm biển cảnh báo nguy hiểm và thực sự là những chiếc bẫy chết người.

Vụ tai nạn trên đang là dấu chấm hỏi cho sự buông lỏng quản lý của chủ đầu tư. Việc nhà thầu bất chấp pháp luật thi công và hậu quả xảy ra tại dự án này thuộc về ai? Danh tính các nhà thầu thế nào, VietnamFinance sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn