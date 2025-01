Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ lãnh đạo Ngân hàng ACB bị tung tin đánh bạc

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời câu hỏi của báo chí liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan Ngân hàng ACB - Ảnh: NGỌC AN

Chiều 8-1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin "lãnh đạo Ngân hàng ACB đánh bạc hàng chục triệu USD". Ngân hàng này cũng đã ra thông cáo thông tin này là bịa đặt.

Your browser does not support the video tag.

Bộ Công an trả lời vụ lãnh đạo Ngân hàng ACB bị tung tin đánh bạc - Video: NGỌC AN - THÂN HOÀNG

Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi thời gian qua trên các hội nhóm mạng xã hội đã đưa các tin đồn thất thiệt về lãnh đạo Ngân hàng ACB. Bộ Công an có hướng xử lý các vụ việc tương tự thế nào khi đích nhắm đến là các doanh nhân nổi tiếng?

Trong tương lai, có biện pháp gì để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, bảo vệ doanh nghiệp?

Đưa thông tin vu khống trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền đến phạt tù

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết hiện nay việc đưa tin thất thiệt, thậm chí vu khống, xuyên tạc trên mạng xã hội "thực sự là đáng lo ngại".

"Về góc độ đạo đức xã hội, tôi cho rằng đây là hành vi xuống cấp về đạo đức. Về góc độ văn minh mà nói thì việc vu cáo, bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề.

Về góc độ pháp lý, các quy định pháp luật quy định với những hành vi đưa thông tin xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội như thế thì sẽ bị phạt tiền đến phạt tù", ông Tuyên nói.

Người phát ngôn Bộ Công an đưa ra dẫn chứng vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, có những phát ngôn và đăng lên mạng xã hội đã bị xét xử, nhận án tù về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đầu năm 2024.

Về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), ông Tuyên cho biết: “Cơ quan công an chưa nhận được đơn thư từ các bên có liên quan trong vụ việc này”.

...

Theo người phát ngôn Bộ Công an, về phương hướng xử lý, trước hết cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên không gian mạng để đảm bảo ứng xử đạo đức, văn minh, trung thực.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình về các thông tin thất thiệt, bịa đặt, vu khống trên mạng, từ đó kiến nghị các biện pháp xử lý.

“Với những hành vi rõ ràng thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhất là những hành vi xâm phạm, ảnh hưởng đến đầu tư, kinh doanh, thương mại,...”.

ACB khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt

Trước đó, khi livestream trên kênh TikTok của mình, một người nổi tiếng trên mạng xã hội đã đề cập đến việc được chia sẻ thông tin về ông Trần Hùng Huy, chủ tịch ACB, với nội dung lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài.

Ngay sau đó, Ngân hàng ACB đã phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội việc lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài là thông tin bịa đặt.

Theo đó, ACB cho biết đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD…

ACB cũng cho rằng các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB.

Đặc biệt, các thông tin sai sự thật này còn có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

ACB đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

"Là một ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, ACB luôn khẳng định sự minh bạch, an toàn và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác", thông cáo khẳng định.

Tác giả: THÂN HOÀNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ