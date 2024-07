Điều tra làm rõ vụ mẹ kế tái diễn bạo hành con riêng của chồng

Theo thông tin từ Báo Giao thông, ngày 6/7, theo thông tin từ UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), lúc 9h30 cùng ngày, UBND xã nhận thông tin có người trình báo vụ bạo hành gia đình. Nạn nhân là cháu L.M.T (10 tuổi, ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An).

Sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã phối hợp đến nhà cháu T để xác minh. Khi công an đến, ông L.V.C (cha của T) không có ở nhà, công an xã ghi nhận thông tin từ ông C qua điện thoại.

Qua điện thoại, ông C cho biết: "Cháu T bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến xây xát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm, tự ngã, chứ không phải như trình báo là do bà H.M.N bạo hành".

Vết thương trên vùng đầu của e T. Ảnh: Báo Giao thông.



Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc trực tiếp với bà H.M.N, khoảng 12h ngày 5/7, sau khi đi khám bệnh về, bà thấy T chạy vòng phía sau nhà, bị trượt té vào đống đá. Bà đã đưa cháu vào nhà tắm rửa vết thương và thoa thuốc.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 6/7, chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh L.V.T (19 tuổi, anh ruột của L.M.T) khẳng định những vết thương trên người em trai mình là do mẹ kế bạo hành.

Theo anh L.V.T, khoảng 20h30 ngày 5/7, anh đi công việc về, thấy T. nằm co ro, bể trán, tay chân, mình mẩy bầm tím. Khi anh hỏi thì T. nói do làm hư máy lạnh nên bị mẹ kế (bà H.M.N) đánh. Nghe vậy, anh L.V.T hỏi bà N. và bà thừa nhận đánh T. bằng cây sạn (dụng cụ nấu bếp).

Sau đó, anh L.V.T đưa em mình đến trạm y tế sơ cứu vết thương; đồng thời điện báo chính quyền địa phương. Anh L.V.T cho rằng, bà H.M.N khai cháu T tự té ngã là không đúng.

"Sau đó, cha tôi đưa T đến Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời khâu vết thương", anh L.V.T thuật lại.

Hiện, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã này phối hợp đội nghiệp vụ Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục điều tra làm rõ việc có hay không cháu L.M.T bị mẹ kế bạo hành.

