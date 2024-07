Diễn viên Bình An báo tin tang sự

Tối ngày 30/6, diễn viên Bình An thể hiện sự buồn bã, nghẹn ngào khi thông báo ông đã qua đời ở trên tài khoản cá nhân. Anh đăng tải hình ảnh lúc sinh thời của người ông quá cố làm ảnh đại diện và xúc động chia sẻ: "Con chào ông ạ". Bên cạnh đó, Bình An đã đổi ảnh bìa là hình ảnh bông hoa sen trắng.

Động thái này của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè và đồng đảo khán giả xót xa. Nhiều người đã để lại bình luận chia buồn với gia đình Bình An: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ!", "Thành kính phân ưu cùng bạn và gia đình", "Xin chia buồn cùng em và gia quyến"....

Bình An đã nhận được những lời chia buồn sâu sắc nhất từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Ảnh: Chụp màn hình

... Trong những năm nay, Bình An luôn chăm chỉ làm việc. Ảnh: FBNV



Bình An sinh năm 1993, tại thời điểm khi chập chững bước vào làng giải trí anh được khán giả nhớ đến bởi vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai. Sau vài năm làm người mẫu, Bình An quyết định chuyển hướng sang diễn xuất và dần dần được khán giả công nhận bởi sự nỗ lực, chăm chỉ trau dồi khả năng diễn xuất, cùng sự tiến bộ rõ rệt trong từng vai diễn. Để có thể đảm nhận nhiều nhân vật khác nhau, nam diễn viên không ngần ngại "rũ bỏ" hình tượng thanh lịch, nam tính vốn có. Tính cách thân thiện, chăm chỉ của Bình An càng được nhiều khán giả yêu mến.

Năm 2022, Bình An chính thức nên duyên vợ chồng với Á hậu Phương Nga sau một thời gian hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc. Khi có gia đình nhỏ, nam diễn viên luôn thể hiện tình cảm, sự quan tâm nồng nhiệt với người thân của gia đình hai bên. Anh đặc biệt tôn trọng sự nghiệp, dự định riêng của Phương Nga. Cả hai hậu kết hôn vẫn chăm chỉ phát triển công việc riêng trong giới showbiz, và là hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả trẻ bởi tinh thần làm việc nhiệt huyết, không ngừng nghỉ kể cả sau khi đã lập gia đình.

Tác giả: Phương Vy

Nguồn tin: saostar.vn