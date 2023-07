Đi xe máy từ Nghệ An vào Đồng Nai, một gia đình nhỏ được Công an hỗ trợ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút ngày 19/7. Khi đang trên đường làm nhiệm vụ về, tổ công tác Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT, Công an Nghệ An) phát hiện 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ cùng 1 em nhỏ đang đẩy xe máy đi trên đường Dũng Quyết (khối 15, phường Bến Thủy) ngay gần trụ sở đội.

Vợ chồng anh Nghiệp bất ngờ khi nhận món quà từ cán bộ Đội CSGT đường thủy.



Qua hỏi thăm thì được biết đây là hai vợ chồng anh Võ Trường Nghiêp (SN 1984) và chị Cao Thị Chung (SN 1996) cùng trú tại xóm 6, Nghĩa Thuận, Thái Hòa. Hai vợ chồng và con gái về quê chữa bệnh và hiện tại đang trên đường đi xe máy từ Nghệ An vào Đồng Nai để làm việc thì không may xe gặp sự cố.

...

Đội CSGT đường thủy đã mời vợ chồng anh Nghiệp và chị Chung cùng con gái vào dùng cơm trưa, đồng thời phối hợp với Đội tuần tra Trạm CSGT Diễn Châu giúp đón xe khách cho hai vợ chồng anh Nghiệp và con gái vào Đồng Nai. Bên cạnh đó, Đội CSGT đường thủy và Trạm CSGT Diễn Châu đã hỗ trợ thêm tiền đi đường cho vợ chồng anh Nghiệp và chị Chung.

Trước hành động của các cán bộ CSGT Công an Nghệ An, anh Nghiệp đã rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Thuận (huyện Nghĩa Đàn), gia đình anh Nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, bố bị bệnh nằm một chỗ, chị Chung bị tâm thần phân liệt.



Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: cand.com.vn