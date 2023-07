Xác minh clip đăng tải trên mạng xã hội “tố” CSGT tỉnh Vĩnh Long

Theo nội dung các đoạn clip được đăng tải, vào khoảng gần 21h ngày 4/7 Đội CSGT số 2 (thuộc PC08) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 54 đoạn thuộc khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thì phát hiện anh L.V.K. (35 tuổi, ngụ thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS 84E1-324.45 có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, anh K. cho rằng mình không vi phạm và dùng điện thoại quay lại clip.

Cơ quan công an đang làm việc trao đổi đối với anh K. (bên trái).

Cũng theo nội dung đoạn clip này, anh K. không làm theo yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT vì cho rằng “bắt lỗi không đúng” và không ký vào biên bản. Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe máy trên.

Theo PC08 cho biết, đơn vị vừa tiến hành mời làm việc trao đổi với anh K. về việc nhiều đoạn clip trên mạng xã hội được cho rằng “tố” một số cán bộ Đội CSGT số 2 yêu cầu kiểm tra xe và đo nồng độ cồn lúc người này “không điều khiển”.

Trong buổi sáng 8/7, lực lượng CSGT đã giải thích về các lỗi vi phạm trên nhưng an K. vẫn không đồng ý.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Văn Bé Năm – phó Trưởng Phòng PC08 Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với anh K. với 3 lỗi: không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long - PC08 đang kết hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

