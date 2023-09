"Dậy sóng" clip nhóm thanh thiếu niên ẩu đả trên sân cỏ

Ngày 4-9, mạng xã hội Facebook "dậy sóng" clip vụ nhóm thanh thiếu niên ẩu đả trên sân cỏ, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất bình.

Nhóm thanh thiếu niên lao vào nhau ẩu đả.



Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào trưa 2-9 tại một sân đá banh trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức, TP HCM).

Clip cho thấy trong trận chung kết, đội Halari Fustal (áo xanh) đang dẫn 3 - 2 trước đội Ngọc Thư Fustal (áo đỏ).

Trong lúc một cầu thủ áo xanh tấn công thì có tranh chấp với một cầu thủ áo đỏ và lấy được bóng. Cầu thủ áo đỏ sau đó lao tới đạp vào chân cầu thủ áo xanh khiến người này nằm xuống sân. Tiếp đến, cầu thủ áo đỏ tiếp tục đạp vào người cầu thủ áo xanh đang nằm dưới đất.

Clip lan truyền trên mạng xã hội

Sau đó có người đến ngăn cản cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, một số cầu thủ áo đỏ khác đã chạy đến nhảy lên người cầu thủ áo xanh đang nằm. Đáng nói, có người còn dùng chân đá vào đầu, lưng, bụng... cầu thủ áo xanh. Cầu thủ hai đội sau đó có lao vào nhau và được can ngăn ra.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ sân cho biết vào khoảng 11 giờ ngày 2-9, nhóm thanh thiếu niên (không rõ lai lịch) có đến và thuê sân. Trong lúc đá thì có lao vào ẩu đả, sau đó chủ sân có vào can ngăn.

"Được biết trước đó, cầu thủ áo xanh bị đánh có nhiều lần tác động xấu với bên áo đỏ nên các cầu thủ áo đỏ bực tức. Sau sự việc, người bị đánh bị hơi tức ngực nhưng đã rời đi" - chủ sân nói.

Công an TP Thủ Đức đang điều tra vụ việc và mời những người liên quan đến làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động