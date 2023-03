Cầu thủ Trung Quốc hỗn chiến, sân cỏ thành chiến trường

Trong trận đấu giữa CLB Jiaojiang với Tiantai Hehe tại giải Taizhou Cup hôm 12-3, khi tỉ số đang là 7-0 cho Jiaojiang ở phút 57, cầu thủ đôi bên đã xảy ra xô xát, kéo theo các thành viên Ban huấn luyện hai đội lao vào hỗn chiến. Sân cỏ bỗng chốc trở thành "chiến trường" với hàng chục người ẩu đả như trong phim xã hội đen Hồng Kông.

Cầu thủ lao vào nhau, BHL cũng tham gia ẩu đả

Những hành vi bạo lực này đã xảy ra rất nhiều tại sân cỏ Trung Quốc nhưng chưa được triệt để giải quyết, hay nói đúng hơn chưa có giải pháp kiên quyết ngăn chặn khiến cộng đồng mạng lo lắng.

Trang tin new.qq.com nhận xét về màn ẩu đả nói trên: "Lại nổ ra xô xát trong bóng đá Trung Quốc, trong một trận đấu ở Taizhou Cup được tổ chức tại tỉnh Chiết Giang. Hai bên đã ẩu đả và sân vận động ngay lập tức biến thành chiến trường".

Cầu thủ hai đội lao vào nhau như giang hồ hỗn chiến

Nhiều bình luận của người hâm mộ bóng đá cho rằng vấn đề này phổ biến ở các giải đấu bóng đá nhỏ tại Trung Quốc. Mọi người không phân biệt được đâu là thi đấu nghiêm túc với phạm lỗi nặng, và trả thù. Mọi người quá chú trọng đến kết quả mà bỏ qua tinh thần thể thao.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao động