Đậu xe ô tô biển xanh trước ki ốt, lái xe và chủ nhà xảy ra xô xát

Sự việc xảy ra tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An), một lãnh đạo phường này xác nhận.

Theo video mới đăng tải cho thấy, sự việc xảy ra vào ngày 5/2, khi chiếc xe ô tô biển xanh đậu trước một ki ốt rồi tài xế xuống xe đi vào ngõ hẻm gần đó. Một lúc sau xuất hiện người phụ nữ đi xe máy ngược chiều đến và dựng xe máy cạnh ô tô biển xanh.

Khi tài xế ô tô biển xanh quay lại xe, hai bên đã có lời qua tiếng lại liên quan đến việc đậu xe ô tô trước ki ốt. Người phụ nữa nhiều lần văng tục trước lúc lao vào tấn công lái xe biển ô tô biển xanh.

Trước lúc xe ô tô biển xanh lăn bánh, mặc dù lái đã lên xe đóng cửa vẫn bị một người đàn ông cầm tay lôi xuống nhưng bất thành.

... Người phụ nữ lao vào tấn công lái xe ôtô biển xanh

Lãnh đạo Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh ( Nghệ An) cho biết, đang vào cuộc xác minh vụ việc.

