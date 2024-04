Đầu tuần tới, miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thứ Hai, ngày 22/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… khiến thời tiết chuyển mát hơn hẳn và có thể có mưa.

Sang thứ Ba (23/4) không khí lạnh về đến Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ C.

Đến thứ Sáu (26/4), miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh thứ 2. Nhờ đó nhiệt độ giảm nhẹ, trời đỡ nóng. Ở thời điểm này, những đợt không khí lạnh có đặc điểm là nhẹ và tan đi nhanh chỉ sau khoảng 1-2 ngày rồi nhiệt độ tăng mạnh trở lại.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, xen giữa 2 đợt không khí lạnh nói trên, trong tuần sau vẫn có thể là 1-2 ngày khá nóng.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 10/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Trước đó, tối 20/4, tại Hà Nội có mưa dông kèm gió lớn khiến nhiều cây lớn ngã như rạ tại khắp các tuyến đường thủ đô.

Tại 58 Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cành sấu lớn gãy đổ chắn ngang đường, rất may không va phải người đi đường.

Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết khoảng 21h15 cùng ngày tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn. Tại một số xã ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) cũng xảy ra mưa đá trong cơn mưa dông, kéo dài chừng 10 - 20 phút.

Tác giả: Nguyễn Linh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn