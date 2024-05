Danh tính 18 n.ạ.n n.h.â.n vụ sạt lở tại công trình đường dây 500 kV ở Hà Tĩnh

Nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: HN.

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 6/5, mưa lớn đột ngột, tại vị trí móng cột số 28 Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua TDP Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh bị sạt lở đất.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: HN.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 18 công nhân Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân (Hà Nội) đang trú mưa trong lán tạm. 3 công nhân đã bị đất đá vùi lấp tử vong; 4 người bị thương; 11 người chạy thoát an toàn.

Đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ảnh: BT.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh chỉ đạo lực lượng bộ đội, biên phòng, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau đó, 4 công nhân bị thương đã được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Thi thể 3 nạn nhân cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân tử vong để điều tra.

... Những người bị thương sức khỏe đã ổn định. Ảnh: BT.

Danh tính 18 công nhân liên quan đến vụ việc sạt lở đã được xác định.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc H. (SN 2007, trú xóm 9, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đinh Hơ L. (trú xã Công Chiêng, Măng Giang, Gia Lai) và Đinh S. (em trai L.).

15 nạn nhân còn lại gồm: Hoàng Đình Th. (SN 1991, trú xã Tân sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Hoàng Đức Th. ( SN 1983, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đồng Anh Ng. (SN 1969, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đậu Đức L. (2003, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Mai Xuân L. (SN 1994, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Đình Đ. (SN 2006, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Viềng Văn M. (SN 1987, xã Châu Sơn, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An); Hoàng Thanh T. (SN 1986, Quỳnh Lưu, Nghệ An - Tổ trưởng);

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: HN.

Hồ Văn H. (SN 2004, xóm 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Đức Thành V. (SN 1997), Con - Prong, Gia Lai); Hồ Cao S. (SN 1982, xã Chơglong, huyện Kongcho, Gia Lai); Đinh K. (SN 2003, xã Chơlong, Kongcho, Gia Lai); Đinh L. (SN 1997, xã Pờ Tó, huyện Lapa, Gia Lai); Định N. (SN 2007, ở Cholong, Kongchro, Gia Lai); Đinh H. (SN 1993, xã Chơlong, huyện Kongcho, Gia Lai).

Hiện vụ sạt lở đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết