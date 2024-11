Đang quay clip, cô gái tử vong khi ngã khỏi xe ô tô đang di chuyển

Your browser does not support the video tag.

Vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, Amanda dos Santos Barbosa đứng bên trong chiếc xe và tự quay phim mình bằng điện thoại trong khi người hâm mộ đứng xem.

Amanda và ba người bạn của cô đang trên đường trở về nhà sau một đêm đi chơi ở Thành phố João Pessoa, miền bắc Brazil.

Cô gái ngã xuống đường khi đang quay clip.



Cô đang quay clip để đăng lên mạng xã hội vào thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh quay từ bên trong xe cho thấy cô gái 24 tuổi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời và vẫy điện thoại trên không.

Camera giám sát sau đó ghi được cảnh Amanda ngồi trên nóc xe đang di chuyển trước khi cô bất ngờ trượt khỏi xe khi xe phanh gấp. Cô gái này ngã xuống con đường đông đúc khi đoạn clip dừng lại.

Amanda sau đó bị một chiếc xe khác đâm phải. Cô được tuyên bố đã tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc bi thảm xảy ra tại khu phố Bancários ở thành phố João Pessoa.

Những người bạn của Amanda có mặt bên trong xe đã được đưa đến đồn cảnh sát địa phương để khai báo về những gì đã xảy ra.

Cảnh sát dân sự đang tiếp tục điều tra cái chết của Amanda. Thanh tra Getúlio Machado đang chỉ đạo vụ án và đã yêu cầu cung cấp camera giám sát từ địa điểm tổ chức tiệc cho đến con đường nơi tìm thấy thi thể.

Những người đi cùng Amanda vào thời điểm xảy ra tai nạn cũng được yêu cầu ra làm chứng một lần nữa để khớp lời khai của họ.

