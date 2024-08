Đại gia Trần Quang Luận và hệ sinh thái Thanh Thành Đạt nổi danh xứ Nghệ

Hé mở về khối tài sản khổng lồ

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt thành lập vào ngày 30/1/2002, trụ sở chính đóng tại số 34 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Thanh Thành Đạt có vốn điều lệ ở mức 1.269 tỷ đồng do ông Trần Quang Luận, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An nắm 50% cổ phần và bà Cao Thị Thanh (vợ ông Luận), sinh năm 1967 nắm giữ 50% cổ phần.

Trụ sở Công ty TNHH Thanh Thành Đạt tại Nghệ An





Bà Cao Thị Thanh làm người đại diện pháp luật còn ông Trần Quang Luận giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt.

Theo giới thiệu trên, Thanh Thành Đạt cho biết, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty đã trở thành một doanh nghiệp đa ngành với định hướng phát triển toàn diện trong các lĩnh vực: xán nhân tạo MDF, HDF, ván Plywood, ván phủ, ván sàn; nguyên liệu sản xuất giấy; xây dựng, cơ khí; vận tải đường biển, đường bộ; bất động sản; đào tạo lái xe.

Suốt những năm qua, công ty luôn được đánh giá là doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững.

Thông tin từ chính doanh nghiệp cho thấy: Hiện tại, địa bàn tỉnh Nghệ An doanh nghiệp đang sở hữu chuổi dự án, nhà máy có quy mô lớn khác nhau như: Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp xuất khẩu tại khu D, KCN Nam Cấm, Nghi Đồng – Nghi Lộc; Khu chung cư và nhà ở liền kề tại phường Hưng Bình TP. Vinh (có tổng diện tích 1,2ha); Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF Anh Sơn; Khu công nghệ Nam Cấm, huyện Nghi Lộc; Khu công nghiệp Đông Hồi, thị Xã Hoàng Mai; Khu chung cư thương mại cao tầng Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh.

Một nhà máy gỗ ép của Thanh Thành Đạt tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đầu tư nhiều dự án ở ngoại tỉnh thành khác nhau. Đáng chú ý, tại Hà Tĩnh Công ty Thanh Thành Đạt đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với công suất 160.000 m3 sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng với quy mô 18,5 hecta; đầu tư xây dựng Cụm CN Xuân Lĩnh – Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân và lắp đặt nhà máy ván sàn gỗ Thanh Thành Đạt tại Cụm CN này với công suất 2 triệu m2 sàn gỗ/năm.

Ngoài Công ty TNHH Thanh Thành Đạt là cốt lõi, ông Trần Quang Luận còn đứng tên tại loạt doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lam Hồng, Hợp tác xã Tùng Quân, CTCP Xây dựng Hạ tầng Thanh Thành Đạt, Công ty CP Plywood Thanh Thành Đạt, Công ty TNHH MTV Keo Công nghiệp Thanh Thành Đạt, Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành Đạt, Nhà máy Rượu Nghệ An, Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện và các chi nhánh thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt gồm: Chi nhánh SX, TM và làng nghề Thành Đạt; Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc; Nhà máy gạch Tuynenl Nghi Xuân.

Cặp vợ chồng Trần Quang Luận/ Cao Thị Thanh đứng tên đại diện loạt doanh nghiệp mang tên khác nhau.

Về phần mình, bà Cao Thị Thanh cũng làm người đại diện của loạt doanh nghiệp trên các tỉnh thành khác nhau là: Nhà máy sản xuất Rượu Xuân An, Công ty TNHH MTV Lâm sản Hải Lăng, Công ty CP Gỗ Okal Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ bảo Đạt Thành Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Lâm sản Bảo Đạt Thành Thừa Thiên Huế, Hợp tác xã Cao Quyền, Công ty CP Gỗ MDF TTĐ Quảng Bình, Công ty CP Gỗ MDF Thanh Thành Đạt, Công ty TNHH Lâm sản Bảo Đạt Thành Đồng Xuân, Công ty TNHH Trường Phú Xanh và Công ty CP Thương mại Bảo Đạt Thành.

Bên cạnh đó, vợ chồng doanh nhân Trần Quang Luận còn thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực y tế khi thành lập Công ty TNHH Y học cổ truyền và Phòng khám Đa khoa Hoa Sen. Tại công ty này, bà Cao Thị Thanh đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm đại diện pháp luật…

Ở lĩnh vực vận tải đường biển, Công ty Thanh Thành Đạt đang là doanh nghiệp nắm giữ ít nhất 18 con tàu lớn nhỏ khác nhau với hơn 300 thuyền viên. Tuyến hoạt động chính của đội tàu Thanh Thanh Đạt chủ yếu lấy hàng từ các cảng Việt Nam (từ Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Hòn La, Cửa Việt, Chu Lai, Dung Quất… ) đi các cảng Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng chuyên chở chính là dăm gỗ, đá trắng, MDF…

...

Lĩnh vực vận tải đường bộ, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt có quy mô gần 300 đầu xe hoạt động trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước với đa dạng các chủng loại: xe đầu kéo, xe tải thùng, xe xi tẹc, xe cẩu tự hành, xe tải nhỏ, xe ben, xe bồn, xe phun nước…

Hệ sinh thái mang vê doanh thu ngàn tỷ

Theo dữ liệu của VietnamFinance, trong giai đoạn 2021 – 2023, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thanh Thành Đạt có nhiều biến động qua từng năm.

Cụ thể, doanh thu của công ty năm 2021 đạt hơn 1.112,56 tỷ đồng; sau đó tăng vọt lên hơn 2.981,65 tỷ đồng vào 2022, tăng 62,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên, sang năm 2023 doanh thu của công ty bất ngờ quay đầu giảm về còn hơn 2.059,61 tỷ đồng, giảm 31% so với năm liên kề trước đó.

Lợi nhuận gộp của công ty đạt lần lượt là: hơn 131,13 tỷ đồng (năm 2021), hơn 653,28 tỷ đồng (năm 2022) và hơn 311,24 tỷ đồng (năm 2023).

Trong giai đoạn 2021 – 2023, lợi nhuận sau thuế của Thanh Thành Đạt năm 2021 ghi nhận hơn 7,76 tỷ đồng; năm 2022 tăng vọt lên hơn 66,52 tỷ đồng, tăng gấp 8,6 lần so với năm trước đó. Năm 2023, công ty bất ngờ ghi nhận khoản lỗ lên tới 5,67 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản của Thanh Thành Đạt liên tục gia tăng trong giai đoạn 2021 – 2023. Cụ thể, năm 2021 công ty có tổng cộng tài sản hơn 1.735,81 tỷ đồng; năm 2022 tăng lên 2.264,54 tỷ đồng và năm 2023 tăng lên 2.334,11 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 năm tổng cộng tài sản của Thanh Thành Đạt đã tăng gấp 1,3 lần.

Chiếm phần lớn trong tổng cộng tài sản của Thanh Thành Đạt là tài sản dài hạn. Cụ thể, năm 2021 ghi nhận hơn 1.372,52 tỷ đồng; năm 2022 hơn 1.571,82 tỷ đồng và năm 2023 là hơn 1.658,13 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty trong giai đoạn 2021 – 2023 cũng có nhiều biến động qua từng năm. Từ hơn 143,80 tỷ đồng năm 2021, sau đó tăng lên 302,63 tỷ đồng vào năm 2022; và giảm về mức hơn 175,83 tỷ đồng vào năm 2023.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, nợ phải trả của Thanh Thành Đạt cũng không ngừng gia tăng theo từng năm. Từ con số hơn 906,42 tỷ đồng năm 2021 tăng lên 1.014,69 tỷ đồng vào năm 2022. Đến năm 2023, nợ phải trả đã tăng lên hơn 1.093,67 tỷ đồng.

Phần lớn nợ phải trả nằm ở nợ ngắn hạn, cụ thể: năm 2021 là hơn 406,26 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 685,68 tỷ đồng và năm 2023 hơn 704,43 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn của Thanh Thanh Đạt cũng tăng mạnh qua từng năm. Từ con số hơn 30,07 tỷ đồng (năm 2021) lên 78,01 tỷ đồng (năm 2022) và hơn 139,92 tỷ đồng (năm 2023).

Vay và nợ thuê tài chính của công ty giai đoạn 2021-2023 có nhiều xáo trộn qua từng năm. Trong đó, năm 2021 hơn 276,22 tỷ đồng, tới năm 2022 tăng gấp hơn 2 lần lên hơn 568,74 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, Vay và nợ thuê tài chính của công ty giảm nhẹ về hơn 538,94 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2023, vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là: 829,38 tỷ đồng; 1.249,84 tỷ đồng và 1.240,44 tỷ đồng.

Trên bảng lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Thanh Thành Đạt giai đoạn 2021 – 2023 lần lượt là: âm 8,87 tỷ đồng; dương 115,53 tỷ đồng và âm 124,14 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn