Cụ bà 'sống dậy' đập quan tài đòi ra giữa đám tang của chính mình

Trang Mirror đưa tin, sáng 9/6, bà Bella Montoya (76 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Martin Icaza ở Babahoyo, Ecuador sau khi nói với con trai rằng bản thân không khỏe.

Tuy nhiên, chỉ 3 tiếng sau khi nhập viện, các bác sĩ thông báo với người thân rằng bà Bella Montoya đã qua đời. Nguyên nhân của "cái chết" được cho là ngừng tim, hô hấp.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, bà Bella được đặt vào quan tài lúc 2 giờ chiều. Nhưng khoảng 4 tiếng sau, người thân mới mở quan tài để thay quần áo cho bà. Và trong khoảnh khắc ấy, một sự việc ly kì đã diễn ra. Lúc đấy, bà Bella bắt đầu thở hổn hển đập liên tục vào quan tài.

Người quay lại khoảnh khắc kỳ lạ cho biết: "Chúng tôi đang ở đây, tại số 509 phố Olmedo, nơi một người được tuyên bố là đã chết trong bệnh viện, đã nằm trong quan tài từ trưa nhưng hóa ra người phụ nữ đó vẫn còn sống. Cô ấy đang khó thở, chúng tôi đã gọi dịch vụ cấp cứu nhưng họ nói rằng sẽ gọi lại cho chúng tôi và không có xe cứu thương".

Nói với truyền thông, Gilbert con trai cụ bà 76 tuổi cho biết phía bệnh viện đã đưa cho họ giấy chứng tử vậy nhưng chỉ vài tiếng sau mẹ anh lại đang sống và thở oxy. "Tim của bà ấy ổn định. Bác sĩ đã véo vào tay và bà ấy đã có phản ứng. Họ nói với tôi rằng đó là một dấu hiệu tốt", Gilbert cho biết.



Kể lại thời khắc chứng kiến mẹ "sống dậy", Gilbert nói: "Mẹ tôi đã cố gắng dùng tay trái đập vào quan tài. Cảnh tượng đó có lẽ cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên tôi đang dần chấp nhận những gì đã xảy ra. Tôi muốn mẹ còn sống và ở bên cạnh tôi".

Theo truyền thông, Bella đã trải qua chứng catalepsy, trạng thái giữ nguyên tư thế bất động kéo dài, thường gặp ở bệnh tâm thần phân liệt hoặc trong trạng thái thôi miên. Cuối cùng, người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn