Công thức lựa chọn chốn an cư của người giàu

Ở giữa trung tâm, biệt lập hoàn hảo

Tọa lạc trên con phố đắt đỏ bậc nhất nước Anh, dinh thự Palace Gardens của tỷ phú Ấn Độ Lakshmi Mittal không khác gì một tòa lâu đài tách biệt với bên ngoài ngay tại trái tim thủ đô London. Tương tự, Antilia giữa trung tâm Mumbai (Ấn Độ) của tỷ phú giàu nhất Châu Á tựa như một hòn đảo biệt lập giữa trung tâm sầm uất. Hay ngay trung tâm Manhattan (Mỹ) vẫn hiện hữu những dinh cơ khép kín của nhiều nhà tài phiệt.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, cuộc sống của những tỷ phú, doanh nhân giàu có, giới thành đạt luôn có sức hút với giới truyền thông lẫn cộng đồng. Chính vì vậy, rất nhiều người giàu, siêu giàu chọn sống ở những khu vực trung tâm sầm uất, thịnh vượng nhất nhưng vẫn phải đảm bảo sự kín đáo tối đa nhằm tận hưởng cuộc sống riêng tư, đẳng cấp vượt trội một cách thoải mái, tránh sự xô bồ hay những phiền phức không đáng có.

Những căn biệt thự biệt lập tại The Miyabi đang tạo cơn sốt trên thị trường nhờ sở hữu những giá trị có 1-0-2

Sự xuất hiện của phân khu The Miyabi tại Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) - nơi đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn khắt khe của một sản phẩm BĐS hàng hiệu “ở giữa trung tâm - biệt lập hoàn hảo” đang tạo cơn sốt trong giới thượng lưu Việt Nam cũng như quốc tế.

Nếu The Vinhomes Royal Island được ví là “viên ngọc xanh” quý giá giữa tâm điểm Hải Phòng thì The Miyabi chính là “trái tim” hoa lệ của viên ngọc ấy. Sở hữu địa thế tuyệt đẹp, The Miyabi được bao bọc bởi 3 trục đường Hạnh Phúc, Miyabi và Miyabi 1. Trong đó, đường Hạnh Phúc là một trong những trục giao thông chính của Thành phố Đảo Hoàng Gia. Từ đây cư dân Miyabi dễ dàng kết nối tới các tiện ích dành riêng cho giới thượng lưu khắp thành phố đảo như Học viện cưỡi ngựa, Bến du thuyền…

Sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á rộng tới 160ha kế cận phân khu

Từ The Miyabi, cư dân chỉ cần vài bước chân là đã kết nối ngay tới Vinpearl Golf Hải Phòng - sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á rộng tới 160ha ngay kề cận. Hay cũng chỉ cần ra khỏi nhà, cư dân The Miyabi đã chạm nhịp phồn hoa ngay tại tuyến phố đi bộ văn hoá, mua sắm, vui chơi, giải trí dài và đẹp bậc nhất Việt Nam trước mặt. The Miyabi còn tọa lạc ngay cạnh Trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace sang xịn bậc nhất Việt Nam, nơi tổ chức tiệc cưới sang chảnh hàng đầu miền Bắc cho trải nghiệm sống đầy đủ, tận hưởng đỉnh cao ngay thềm nhà.

Địa thế “ngàn năm có một” của The Miyabi còn mở rộng tầm kết nối thảnh thơi, dễ dàng khi chỉ cách trung tâm Hải Phòng 10 phút di chuyển. Từ đây đi đến các tỉnh, thành trọng yếu ở phía Bắc cũng chỉ trong khoảng từ 1-2 giờ đồng hồ. Đặc biệt, con đường đi công tác, du lịch, gặp gỡ đối tác và trở về nhà của những cư dân “Hoàng Gia” sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết khi The Miyabi hưởng lợi từ vị trí vàng giữa trung tâm của 3 sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc là Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn với mật độ dày đặc các chuyến bay thẳng tới Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

...

Thiên nhiên kỳ vĩ trong phân khu biệt lập hoàn hảo

Là một trong những phân khu đóng hiếm hoi tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, The Miyabi càng trở nên đặc biệt khi kiến tạo một không gian sống khép kín mẫu mực, mở ra cuộc sống an toàn, riêng tư, đồng bộ và đẳng cấp dành riêng cho gia chủ.

Sức hút của The Miyabi còn đến từ phong cách sống Nhật Bản đang lên ngôi trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam. Qua bàn tay của Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Kengo Kuma, người đại diện cho nền kiến trúc đương đại Nhật Bản, chất Nhật tinh hoa, tối giản hòa quyện cùng thiên nhiên bản địa đặc sắc sẽ thổi bùng chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao cho các chủ nhân tinh hoa.

The Miyabi hứa hẹn trở thành “thiên đường” tận hưởng mới của giới tỷ phú, tinh hoa.

Nằm dọc theo dòng sông Cấm, những căn biệt thự tại The Miyabi không chỉ là nơi gia chủ tận hưởng trọn vẹn chất sống đỉnh cao mà còn là biểu tượng của sự “xa xỉ thầm lặng” khi sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ với biển xanh, cát trắng ngay sau nhà.

Chạy uốn lượn quanh hồ nước mặn trải cát trắng, xung quanh là thảm thực vật xanh mướt, hệ cây cỏ phong phú đa sắc màu, The Miyabi như đem cả bức tranh thiên nhiên trác tuyệt vào tận không gian sống cho từng chủ nhân. Gia chủ bất cứ khi nào mình muốn đều có thể chìm đắm trong cảm xúc bình yên đắt giá với không khí biển khơi hòa quyện cùng hơi thở Phù Tang ngay trong khuôn viên nhà mình.

Cư dân tại đây có thể tận hưởng những trải nghiệm chuẩn tầm giới thượng lưu

Nhằm hoàn thiện bức tranh cảnh sắc đậm chất xứ sở Phù Tang ngay trong lòng The Miyabi, chủ đầu tư còn mang đến bộ sưu tập những công trình được đầu tư bài bản và trau chuốt kỹ càng như công viên Zenpark, công viên Ikigai…

Sự tổng hoà của bộ ba giá trị: vị trí độc bản, cuộc sống riêng tư độc nhất cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ khiến The Miyabi chính là “thiên đường” tận hưởng mới của giới tinh hoa. Không quá để nói, sống tại Miyabi là sống trong tinh hoa Nhật Bản - một cuộc sống “xa xỉ thầm lặng” (quiet luxury) may đo riêng cho giới thượng lưu giữa Thành phố Đảo Hoàng Gia đẳng cấp bậc nhất khu vực.

Tác giả: PV