Công an Hà Tĩnh bổ nhiệm 280 điều tra viên tại 216 công an cấp xã, thị trấn

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm 280 Điều tra viên tại 216 xã phường, thị trấn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Các đồng chí được bổ nhiệm Điều tra viên tại Công an cấp xã đợt này được đánh giá là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần, trách nhiệm trong công tác điều tra, trinh sát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Có 280 điều tra viên được bổ nhiệm đợt này.

...



Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm Điều tra viên là Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, kịp thời trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm nói riêng; từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao Quyết định bổ nhiệm.



Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các Điều tra viên tại Công an cấp xã cần phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên trong phạm vi địa bàn được bố trí, bám sát quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức điều tra hình sự để thực hiện theo đúng quy định.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus