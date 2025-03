Con trai đã móc nối với đồng bọn như thế nào trong vụ cướp hơn 2 triệu USD của mẹ?

Hai đối tượng Phương, Bình cùng tang vật.

Trước đó, lực lượng Công an đã bắt 5 đối tượng, gồm: Phạm Lý Phương, (SN 1991, ngụ Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình); Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) về hành vi cướp tài sản; Lê Nguyên Bình (SN 1988, ngụ Gia Lai; nơi ở phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về hành vi che giấu tội phạm.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh xác định, lúc 17h ngày 11/3, bà P.T.M.L. (SN 1982, ngụ phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh) cùng Phương đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo vụ cướp số tiền trên. Tại đây, bà L. nghi ngờ và tố cáo Phương đã câu kết với đồng bọn giả danh lực lượng Công an cướp 2.281.700 đô la Mỹ của L. tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 10/3.

Qua đấu trí với những lập luận sắc bén của điều tra viên dày kinh nghiệm phá trọng án, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng Lộc, Tuấn Anh và Duy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng, bố trí cán bộ, trinh sát xác minh; truy tìm theo dấu vết các đối tượng để lại, nhanh chóng tìm ra được các đối tượng đang lẩn trốn cùng tang vật để phục vụ điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng.

... Đối tượng Chung.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do quan hệ quen biết làm ăn chung, vào ngày 8/3, bà H. (chưa rõ lai lịch, ngụ ở Campuchia) mượn bà L. số tiền 2.500.000 USD để kinh doanh. Khoảng 11 giờ ngày 10/3, sau khi chuẩn bị được số tiền 2.281.700 USD, bà L. giao cho nhân viên của mình là L.T.Đ. (SN 1990, ngụ khu phố Nội Ô, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đem tiền từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh giao cho bà L.T.H.O. (SN 1957, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) theo yêu cầu của bà H. để đưa tiền sang Campuchia. Phương (là con của bà O.) biết được việc mẹ mình đưa tiền USD sang Campuchia cho bà H. nên đã móc nối với Lộc để cướp số tiền này.

Ngày 10/3, sau khi được Phương điện thoại chỉ chỗ để tiền USD trong nhà của mình, Lộc điều khiển xe ô tô mang BKS: 95A - 071.36 chở Tuấn Anh và Duy đến nhà bà O. Tại đây, bọn chúng tự xưng là lực lượng Công an để kiểm tra và thu giữ số tiền 2.281.700 USD để trong 2 thùng giấy catton, rồi lên xe bỏ đi và cắt liên lạc với Phương.

Tang vật của vụ án.

Tiếp đó, Lộc, Duy, Anh thông qua các mối quan hệ quen biết cá nhân di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hoà, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra TP Hà Nội lẩn trốn và gặp Bình, giao cho Bình nhận giữ USD để chuyển sang tiền USDT. Đến ngày 15/3, Công an đã bắt giữ Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ 1.959.800 USD. Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản và che giấu tội phạm và xác lập chuyên án để điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Chung đã đưa Lộc, Tuấn Anh và Duy đi tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Nhưng chưa kịp tháo chạy, các đối tượng đã bị Công an bắt giữ tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và sau đó di lý về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Tác giả: T.Nhung-N.Minh



Nguồn tin: cand.com.vn