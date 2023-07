Con dâu dùng dao chọc tiết lợn và búa giết bố chồng

Ngày 7/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Viên.

Đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra. Ảnh VKSND tỉnh Bắc Ninh



Sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, thu thập chứng cứ.

Điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Thị Viên, sinh năm 1968, trú tại thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là vợ anh Hợi. Ở cùng trong gia đình còn có ông Lê Duy Mộc, sinh năm 1932 (là bố chồng Viên).

Quá trình sinh sống, Viên cho rằng anh Hợi giấu tiền cá nhân đi chơi cờ bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và ông Mộc can thiệp vào chuyện vợ chồng Viên cãi nhau nên Viên thù tức. Ngày 25/6/2023, Viên nảy sinh ý định giết anh Hợi và ông Mộc.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng lúc anh Hợi và ông Mộc đang ngủ, Viên lấy 01 chiếc búa cán bằng gỗ, đầu búa bằng kim loại.

Tay phải Viên cầm búa đập 04 nhát trúng vào đầu anh Hợi. Anh Hợi vùng dậy xô Viên ra và bỏ chạy ra ngoài đường.

Viên cầm búa đuổi theo anh Hợi ra đến cổng thì không đuổi nữa, Viên khoá cửa cổng rồi cầm búa đi vào trong nhà. Thấy ông Mộc đang nằm ở dưới sàn nhà trong phòng ngủ, Viên dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu ông Mộc.

Sau đó, Viên vứt búa xuống sàn nhà rồi đi xuống bếp, lấy 01 con dao, loại dao chọc tiết lợn, tay phải Viên cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông Mộc. Thấy ông Mộc nằm im không cử động nữa, Viên uống thuốc diệt cỏ và tự dùng dao đâm 01 nhát vào phần mạn sườn bên trái của mình nhằm mục đích tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Mộc, anh Hợi và Viên được người mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu và điều trị, đến ngày 27/6/2023 ông Mộc tử vong.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, sau khi sức khỏe của Viên được điều trị ổn định, ngày 04/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Viên về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus