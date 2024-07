CLIP: Xe máy lao như tên bắn tông bay trụ xăng và khách đổ xăng ở Tây Ninh

Trên mạng xã hội facebook đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh xe máy chở 3 chạy với tốc độ kinh hoàng tông 1 người đổ xăng bị thương, tông gãy 1 trụ xăng. Clip chia sẻ khiến nhiều người khiếp sợ.

Hiện trường vụ tai nạn - ảnh CTV

Vụ việc xảy ra vào trưa 12-7 tại cây xăng ở ngã 3 thuộc địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Clip ghi lại cảnh xe máy lao với tốc độ kinh hoàng tông văng khách đổ xăng, tông gãy trụ xăng ở cây xăng tại Tây Ninh - clip CTV

Đoạn clip cho thấy thời điểm trên nhân viên cây xăng đang bơm xăng cho một nam thanh niên đi xe máy. Trong lúc đang bơm xăng nam nhân viên phát hiện xe máy chở 3 đang chạy với tốc độ kinh hoàng bị mất lái lao về phía cây xăng.

Khi xe máy lao tới phía mình, nam nhân viên may mắn né kịp. Riêng khách đổ xăng bị xe máy tông văng khoảng 4m. Xe máy còn tông bay 1 trụ xăng, 3 người ngồi trên xe ngã xuống bất tỉnh.

Lực lượng công an sau đó có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Các nạn nhân nhanh chóng được chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tác giả: S. Hưng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động