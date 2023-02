Clip: Hỗn chiến, cầu thủ lao vào đánh nhau như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận giao hữu giữa U20 Indonesia với Fiji, trên sân Bung Karno.

Cụ thể, phút 88 của trận đấu, hậu vệ Frengky Missa bên phía Indonesia đã cố gắng tranh bóng từ phía sau với cầu thủ Fiji. Ngay sau đó, tiền vệ Pawan Singh của Fiji đã mất bình tĩnh và tung ra 2 cú đấm nhắm vào mặt của Frengky Missa.

...

Thấy đồng đội bị tấn công, tiền đạo Hokky Caraka lập tức lao đến giải vây và tấn công trả đũa đội thủ. Để xoa dịu tình hình, các nhân viên an ninh đã phải lao vào can thiệp.

Cuối cùng, trọng tài Thoria Alqatari đã rút ra hai thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Pawan Singh bên phía Fiji và Hokky Caraka của Indonesia.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn