Chủ tịch xã giải thích trước việc bị 74 hộ dân đồng loạt ký đơn tố "quan hệ bất chính"

CLIP: Chủ tịch xã ở Quảng Bình xuất hiện tại nhà nghỉ

Trao đổi với báo chí, ông C.X.Ng - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - cho hay đã gửi giải trình lên cấp trên liên quan đến việc xuất hiện tại một nhà nghỉ trong giờ hành chính và thông tin ông bị nghi ngờ có "quan hệ bất chính".

Ông Ng. thừa nhận có đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, nhưng khẳng định mục đích chỉ là "thăm người quen". Đồng thời, ông Ng. khẳng định không biết người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là ai.

Ông Ng. giải thích thêm rằng trước khi đi giải quyết việc riêng, ông đã thông báo và phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND xã.

Về những nghi vấn liên quan đến mối "quan hệ bất chính" với bà H. - nhân viên đang công tác tại UBND xã Quảng Hải, ông Ng. cho biết sẽ chờ kết luận từ cơ quan cấp trên.

Hình ảnh người phụ nữ tiến vào phía xe ông Ng

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip và hình ảnh được cho là của ông Ng. tại một nhà nghỉ. Trong clip, có một người phụ nữ bước ra từ nhà nghỉ, nhưng chưa rõ liệu người này có liên quan trực tiếp đến ông Ng. hay không.

Thông tin Chủ tịch xã Quảng Hải rời nhà nghỉ cùng người phụ nữ bị cho là cấp dưới đã khiến dư luận xôn xao. Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn nhanh chóng vào cuộc xác minh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng nhận được một đơn kiến nghị với chữ ký của 74 người dân đang sinh sống và làm việc tại xã Quảng Hải. Đơn kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức và đảng viên.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip được cho là của ông C.X.Ng. - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải - đi ra từ nhà nghỉ Song Hải. Trước đó là hình ảnh một người phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này, di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông Ng. Thông tin này nhanh chóng truyền tay mạng xã hội, gây làm xôn xao dư luận địa phương. Người quay lại đoạn video cho biết khi ông Ng. điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, người phụ nữ ngồi trong xe ô tô này và rời đi. Thời điểm này là vào khoảng 15 giờ ngày 8-10, tức trong giờ hành chính.

