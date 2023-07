Chủ quán nhậu bị chém khi mời khách uống bia giao lưu

Anh Lê Văn Dân (SN 1978) là chủ quán Độc Quán địa chỉ tại KP1, phường Bửu Long, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Theo phản ánh của anh Dân, khoảng 21 giờ 30 ngày 20/7, sau khi tiễn khách ra về, anh quay vào quán và có qua bàn khách 6 người, gồm 4 nam và 2 nữ để giao lưu.

Tại đây, anh Dân giới thiệu mình là chủ quán xin phép được uống bia giao lưu và nói lời cảm ơn vì mấy vị khách này cũng thường đến quán. Thế nhưng bất ngờ một người ngồi trong bàn tên Chín đứng lên chửi bới anh Dân. Thấy vậy, anh Dân xin phép đi ra.

Anh Dân đang điều trị tại bệnh viện

Lúc này, người đàn ông tên Chín cầm ly bia đánh vào người anh Dân nhưng rất may anh né được. Tiếp đó, tất cả những còn lại trong bàn đều cầm ly bia lên ném vào người anh Dân nhưng không trúng. Cuối cùng một người trong nhóm rút dao bấm đâm vào lưng anh Dần thủng một lỗ và chảy rất nhiều máu. Nhóm khách chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của công an phường nhưng người đàn ông tên Chín vẫn đe doạ ngày mai sẽ cho người tới chém chết anh Dân.

Các đối tượng rời khỏi hiện trường sau khi gây án

Anh Dân được người nhà đưa đến cơ sở y tế khâu lại vết thương rồi đến Công an phường Bửu Long trình báo về sự việc. Ba người trong nhóm khách cũng được công an mời lên làm việc. Sau đó, anh Dân nghĩ do hiểu lầm nên bỏ qua và không đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhóm khách đã đánh mình.

Sự việc chưa dừng ở đó, đến khoảng 20 giờ ngày 21/7, khi anh Dân đang tiếp khách tại quán thì một nhóm khoảng 9 người thanh niên đi trên 4 xe máy tới dừng trước quán. Năm người ngồi sau mang hung khí là dao tự chế và xỉa lao vào tấn công chém tới tấp. Sau khi gây án thì năm thanh niên nhanh chóng chạy ra xe đồng bọn và rời khỏi hiện trường.

Anh Dân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bênh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng cẳng tay trái đứt gân và động mạch chủ chảy rất nhiều máu. Ngoài ra, toàn thân anh Dân cũng bị nhiều vết thương khác nữa.

Theo anh Dân 9 thanh niên chém anh vào ngày 21/7 có liên quan đến nhóm người đàn ông tên Chín đã tấn công anh vào ngày 20/7. Tuy nhiên anh Dân không biết nguyên nhân vì sao mình bị tấn công vì anh không mâu thuẫn với những người này, họ chỉ là khách hàng thường ghé quán ăn nhậu mà thôi.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bửu Long phối hợp với Công an TP Biên Hoà điều tra, làm rõ.

