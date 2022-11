Chống trả công an khi bị bắt quả tang môi giới mại dâm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương (SN 1963, trú xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Đối tượng Trần Văn Dương và hoạt động mại dâm bị bắt quả tang (ảnh: Báo Bắc Kạn)



Hồi 0h30 ngày 26/11, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm ở một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

...

Tại cơ quan công an, các đối tượng nữ khai nhận là gái mại dâm của quán An Dương (thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn) do Trần Văn Dương là chủ quán, người môi giới.

Tiến hành khám xét tại quán cafe, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương, cơ quan chức năng phát hiện một số gái mại dâm khác đang chờ khách. Quá trình khám xét, Dương có thái độ và hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Tác giả: CTV Huyền Chi

Nguồn tin: Báo VOV