Cháy lớn tại khoa nhi của bệnh viện khiến 10 trẻ em thiệt mạng

Theo Indiatoday, ít nhất 10 trẻ em đã thiệt mạng và 17 trẻ khác bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khoa chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) của một bệnh viện ở Jhansi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 15/11.

Ít nhất 37 trẻ em đã được sơ tán khỏi bệnh viện. (Ảnh: India Today)



Vụ hỏa hoạn, có khả năng xảy ra do chập điện, đã gây ra sự hoảng loạn khi gia đình và bệnh nhân cố gắng thoát thân, dẫn đến tình trạng giẫm đạp.

Lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và sơ tán được 37 trẻ em khỏi bệnh viện. 54 bệnh nhân đã được đưa vào khoa nhi nơi xảy ra hỏa hoạn.

Các quan chức cấp cao, bao gồm Thẩm phán quận, Cảnh sát trưởng (SSP) và Tổng thanh tra cảnh sát (DIG), đã đến bệnh viện để giám sát công tác cứu hộ và cứu trợ.

Thẩm phán quận Avinash Kumar cho rằng có thể do chập điện đã gây ra vụ cháy, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân vẫn đang được tiến hành.

Bộ trưởng Uttar Pradesh Yogi Adityanath gọi vụ việc là "đau lòng" và chỉ đạo các quan chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất cho những người bị thương.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn