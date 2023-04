Cháy bệnh viện 21 người chết, bệnh nhân dùng ga giường thoát nạn

(Ảnh: Daily Mail)



Khi những đám khói đen bốc lên bầu trời, những người bị mắc kẹt trong tòa nhà nhiều tầng của bệnh viện dường như đã buộc ga trải giường thành những sợi dây tạm thời và trốn thoát bằng cách trèo ra ngoài cửa sổ.

Những người khác trú ẩn bằng cách đứng trên các thiết bị điều hòa không khí ngay bên ngoài.

Các đội cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa bùng phát ở cánh phía đông khoa điều trị nội trú của Bệnh viện Changfeng Bắc Kinh, truyền thông nhà nước đưa tin. Ít nhất 71 bệnh nhân đã được giải cứu. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

Hầu hết tòa nhà bệnh viện dường như không có điện vào cuối ngày 18/4.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo GD&TĐ