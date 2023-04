Chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công dự án “đô thị xanh” chậm tiến độ

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, gói thầu số 27 thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II triển khai tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế do liên danh Công ty CP Thành Đạt - Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh thực hiện. Gói thầu này có giá trị hợp đồng hơn 89 tỷ đồng, khởi công từ ngày 21/9/2020 và dự kiến hoàn thành ngày 21/8/2023. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Chương trình phát triển các đô thị loại II, đến nay công trình mới chỉ đắp đất nền đoạn từ cầu Gò Bối đến QL49A (thuộc địa phận xã Thủy Bằng, TP Huế), cấp phối đá dăm một lớp, thi công một số cống ngang, cống tròn trên tuyến, đúc dầm cầu. Giá trị thực hiện dự án trong tháng 3/2023 của đơn vị thi công gói thầu số 27 là 68 triệu đồng, đạt 0,02% kế hoạch. Tổng giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là gần 5,8 tỷ đồng, đạt 6,5% giá trị hợp đồng, thấp hơn 76,7% so với kế hoạch. Trong đó, Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh đảm nhận thi công đoạn đường dài 1,9 km từ cầu Gò Bối đến QL49 với giá trị hợp đồng 8 tỷ đồng, hiện đã được nghiệm thu khối lượng theo giai đoạn gần 1 tỷ đồng.

Nhà thầu bỏ bê thi công các hạng mục tại gói thầu số 27 dự án đô thị xanh.



“Công ty này lấy lý do xe quá tải chở cát lưu thông gây hư hỏng các hạng mục đã thi công. Họ đề nghị Ban ngăn lại nhưng chúng tôi không có bằng chứng chứng minh xe quá tải để xử lý. Trong khi hồ sơ mời thầu vẫn cho phép các phương tiện lưu thông. Đặc biệt từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, nhà thầu này không tổ chức thi công, vi phạm hợp đồng nên Ban đã có công văn đề nghị chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh”, ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II lý giải.

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc 2 bên đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế, do việc thi công dự án đô thị xanh chậm tiến độ kéo dài, đơn vị thi công đào bới đường sá ngổn ngang nhưng lại không tiếp tục thi công đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và giao thông đi lại.

“Suốt nhiều tháng qua, chúng tôi không thấy bóng dáng công nhân của đơn vị thi công đến làm việc. Trong khi đường sá, cầu cống bị đào bới ngổn ngang, những ngày nắng nóng như hiện nay thì bụi bặm bay mù mịt khiến người dân sống hai bên đường rất khổ sở. Chúng tôi rất mong đơn vị chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh để việc thi công dự án bớt gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân”, ông Nguyễn Văn Lợi có nhà ở trên đường Huyền Trân Công Chúa bức xúc bày tỏ.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – tiểu dự án Thừa Thiên-Huế có tổng mức đầu tư hơn 1.617 tỷ đồng. Dự án gồm 10 gói thầu xây lắp, trong đó 2 gói thầu đã đưa vào sử dụng, 8 gói thầu đang triển khai thi công trải dài trên địa bàn TP Huế. Ngoài gói thầu số 27 kể trên, nhiều gói thầu khác của dự án này đang thi công chậm tiến độ khiến người dân rất bức xúc.

Cụ thể, gói thầu số 23 nạo vét và kè sông An Hòa; chỉnh trang và xây dựng kè dọc 2 bờ sông An Cựu; kè sông Như Ý do Công ty CP Xây dựng công trình 568 tiến độ thi công chậm 260 ngày. Gói thầu số 24 thi công hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành Huế; nạo vét và kè hồ kinh thành; chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba do Công ty CP Xây dựng và thương mại 299 trúng thầu thực hiện với giá trị hợp đồng hơn 224 tỷ đồng chậm tiến độ 1 năm.

Ông Lê Thành Bắc cho biết, nguyên nhân khiến các gói thầu trên chậm tiến độ là do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các thay đổi điểu chỉnh thiết kế để chỉnh trang đô thị, bảo vệ di tích, công trình ngầm, cáp quang, cây xanh và năng lực thi công hạn chế của nhà thầu. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy công trường thiếu cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực chuyên trách để thực hiện công tác chỉ đạo thi công; thiếu hụt các thiết bị thi công máy lu, máy đào, ôtô tưới nước; dây chuyền thảm bê tông nhựa phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu phụ dẫn đến chậm trễ tiến độ hoàn trả mặt đường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông có nhiều vi phạm do thiếu cán bộ an toàn chuyên trách.

“Hiện, Ban đã yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành tất cả các hạng mục công việc đối với các vị trí không vướng mặt bằng, đủ hồ sơ thiết kế thi công. Đồng thời tăng cường máy móc thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuộc dự án đô thị xanh”, ông Bắc cho hay.



