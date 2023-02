Được biết, sự việc diễn ra trên chuyến tàu London - Tây Bắc vào hôm thứ Năm (26/1), do một hành khách trên tàu chứng kiến và ghi lại. Hiện đoạn video đã đạt hơn 250.000 lượt xem trên mạng xã hội chỉ trong ít giờ đăng tải.

Clip: Cặp đôi trơ trẽn 'mây mưa' trên tàu bị hành khách ghi lại toàn cảnh

Theo vị khách quay clip, khi đang ngồi trên chuyến bay, anh nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía ghế sau. Tò mò, người đàn ông đã quay lại nhìn và chứng kiến cảnh tượng xấu hổ. Một cặp đôi đang làm chuyện ấy ngay trên tàu, giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng hề e dè đến sự tồn tại của những người xung quanh.

Sau đó, nam hành khách đã dùng điện thoại quay lại sự việc. Và khi nhận ra có máy quay chĩa về phía mình, người phụ nữ đang "vui vẻ" bỗng giật mình. Sau đó, cô ta giơ ngón tay về phía hành khách quay phim ý muốn mắng chửi, rồi tạm dừng hành sự với người đàn ông.



Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo bàn tán của dư luận. Phần lớn đều tỏ ra khó chịu và chỉ trích hành vi phản cảm, vô ý thức của cặp đôi tại nơi công cộng. Có ý kiến còn yêu cầu cảnh sát hoặc phía tàu hỏa nên có mức xử phạt hành vi phản cảm của cặp đôi này.

