Bộ Công an có tân Chánh văn phòng

Quyết định của Bộ Công an được công bố ngày 31/1/2023. Đại tá Lê Việt Thắng (sinh năm 1972), Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Trước đó Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an là trung tướng Tô Ân Xô.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Đặng Hồng Đức

Tại lễ công bố các quyết định nêu trên tại Yên Bái, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu các nhân sự mới khẩn trương tiếp cận công việc mới một cách linh hoạt, khoa học, nỗ lực cùng các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chánh Văn phòng Bộ Công an, đại tá Đặng Hồng Đức sinh năm 1977. Ông từng kinh qua chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an). Từ tháng 6/2020 đến nay, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

