Bình Dương: Điều tra vụ người phụ nữ bị cháy nghi tự thiêu

Sáng 26/5, Công an phường Lái Thiêu và Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang xác minh để làm rõ vụ việc một phụ nữ nghi đổ xăng tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống tại một dãy nhà trọ trên địa bàn khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An nghe tiếng la hét lớn.

Chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm gục dưới đất và đang bốc cháy, nhân chứng hỗ trợ tìm cách dập lửa để cứu người, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ quần áo của người này bị lửa cháy gần hết, nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

... Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (ảnh TH)

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng chuyển người phụ nữ đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan Công an cũng vào cuộc xác minh vụ việc, được biết nạn nhân là bà Vũ Nguyên P.H. (59 tuổi, ở trọ tại khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu).

Can nhựa đựng xăng được tìm thấy tại hiện trường gần nơi nạn nhân bốc cháy. (ảnh TH)

Theo người dân, bà P.H sinh sống cùng người thân tại khu vực trên, sáng cùng ngày có người nhìn thấy nạn nhân cầm theo một can nhựa. Sau đó thì vụ việc đau lòng trên xảy ra, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

